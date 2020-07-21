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鴻海旗下富智康宣布 上半年淨虧損31.3億元
鴻海集團旗下富智康集團21日在港股收盤後宣布，就最近期未經審核管理帳目及其他現有資料作進一步評估後，2020年上半年淨虧損約為1.05億美元（約新台幣31.3億元），對比2019年上半年淨虧損為8383.9萬美元。
富智康21日跌幅2.2%，報收港幣0.89元。
該公司又預期，今年上半年營業額將超過36.6億美元；去年同期營業額為63.89億美元。
富智康曾於6月5日發布盈警指出，預期2020年上半年虧損將擴大，主要有兩方面原因，一方面是集團自2017年後期起所面對的富挑戰性境況仍持續至2020年。
另一方面則是受到新冠肺炎疫情全球大流行，對全球供應鏈及消費者需求帶來不利影響，並導致全球經濟整體放緩，在某種程度上皆因若干封鎖及限制措施。該兩項因素進一步增加了手機市場產能過剩及業務競爭，並對集團價格和毛利率帶來下行壓力，目前預期此等境況將於今年剩餘時間持續。
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