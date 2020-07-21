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星巴克「啡快」服務接入支付寶等平台 觸及10億消費者

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
星巴克升級行動點單服務「啡快」功能，接入阿里巴巴商業作業系統。圖/TechWeb
星巴克升級行動點單服務「啡快」功能，接入阿里巴巴商業作業系統。圖/TechWeb

大陸電商巨頭阿里巴巴21日宣布，與星巴克升級行動點單服務「啡快」功能，透過阿里巴巴商業作業系統，將該服務將接入至手機淘寶、高德、口碑及支付寶等多個APP平台，使星巴克可觸及阿里巴巴數位經濟體近10億的消費者。

路透報導，阿里巴巴集團副總裁徐宏表示，新冠肺炎疫情突顯出數位化的重要性，阿里巴巴致力於透過阿里巴巴商業作業系統，來加速品牌的商業數位化轉型。

徐宏指出，透過這次合作，星巴克在大陸提供的服務得以進一步擴展，能夠滿足消費者持續轉變的喜好習慣，並創造長期價值。

TechWeb報導，星巴克中國首席執行官王靜瑛表示，這次「啡快」上線，並不是簡單的概念複製或單純的技術更新，是呈現星巴克在顧客體驗細節上反復打磨與精益求精，為顧客進一步深化數位化領域「第四空間」的星巴克體驗。”

舉例來說，用支付寶或高德地圖搜索星巴克， 點擊「啡快」即可附近門市下單，到店後憑「六脈神劍」「唯快不破」這樣的趣味口令領取。

雙方表示，這次啡快接入支付寶、淘寶等應用，是繼2018年雙方達成新零售全面戰略合作之後，星巴克借助阿里巴巴商業作業系統，對產品和服務的又一次數位化升級。

雙方戰略合作兩年來，星巴克已與淘寶、天貓、支付寶、餓了麼、盒馬等多個業務深度融合，2018年12月還上線了全新的線上新零售智慧門市，星巴克會員體系和阿里生態全面打通，實現不同消費場景下會員註冊、權益兌換的互通互聯。

星巴克 淘寶 新冠肺炎

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