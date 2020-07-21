陸上半年中高端人才需求恢復近9成 互聯網行業比例最高

獵聘大數據研究院發布的2020上半年中高端人才就業大數據報告顯示，今年上半年大陸整體新增中高端人才需求比去年同期下降13.66%，恢復到去年同期的86.34%，而整體活躍中高端人才較去年同期增長15.11%。

據北京日報報導，從行業來看，上半年，大陸互聯網行業新增中高端人才需求依舊位居榜首，占比為26.61%，房地產、消費品行業緊追在後，占比分別為14.89%、10.3%。

不過，與去年上半年數據相比，互聯網行業人才需求占比下降了1.47個百分點，而房地產行業和消費品行業中高端人才新增需求占比則呈現微升趨勢，占比分別提高0.56、0.94個百分點。

另，服務外包、製藥醫療行業占比均有所上升，這其中有上半年疫情影響的因素；金融行業占比下降明顯，下降2.08個百分點。