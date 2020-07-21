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渣打報告：陸中小企業信心指數5個月來首次上升

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖為全長約9.36公里的廣東湛江調順跨海大橋，施工人員18日施工景象。新華社
圖為全長約9.36公里的廣東湛江調順跨海大橋，施工人員18日施工景象。新華社

渣打銀行最新公布的7月中國中小企業信心指數（SMEI）回升至53.9，為今年2月以來首次按年上升，製造業繼續引領復甦，服務業也在壓抑需求釋放下加速恢復。

據路透報導，渣打銀行發布的報告指出，這項調查涵蓋大陸全國數百家中小企業，儘管華南及華中發生水災，但調查結果仍顯示企業持續從新冠肺炎疫情中復甦過來，SMEI從6月的53.3上升至7月的53.9。

至於各產業表現不一，製造業表現繼續優於服務行業，引領整體經濟復甦，但服務業實際活動於6到7月開始追上，特別是交通運輸、房地產、餐飲及住宿等受疫情重挫的行業，在壓抑需求釋放下，較其他服務行業顯現出更大的上升動能。

報告指出，在需求增加的推動下，當月大陸中小企業出口訂單恢復增長，生產及招募活動回升；製成品價格溫和上升讓企業獲利能力大為改善。

至於銀行對中小企業的信貸仍然積極，企業融資成本大致持穩，市場對人民幣貶值的預期於7月降至歷史低點。

疫情 新冠肺炎

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