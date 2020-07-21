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44.7→0.18元 曾經的「妖股」樂視網淪下市

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電

曾經的「妖股」樂視網21日被正式摘牌。股價收盤剩下0.18元（人民幣，下同），跟高峰時股價44.7元相差248倍，市值更從風光的1500億縮水到7億。

早在5月14日，樂視網公告指出，該公司當天收到深圳證券交易所下發的「決定」，決定終止公司股票上市。

據了解，樂視網成立於2004年11月，2010年8月在創業板上市，曾是唯一一家在中國上市的影音網站，也是最早宣布盈利的影音網站。最輝煌的2015年，樂視網市值一度達到1500億元。

該公司股票被暫停上市，已過去一年兩個月，而距離樂視網上市，則已經過去了將近10年。這10年間，樂視網經歷了中國影音網站上市第一股，千億市值領跑創業板等一系列風光，也經歷了資金鏈斷裂，投資者上門索債，創始人賈躍亭遁走美國的不堪，如今，樂視網走向「老三板」，已無復活可能。

據悉，截至3月31日，樂視網公司股民總數約28萬人。7月2日，樂視網、法拉第未來創始人賈躍亭在個人微博發表公開信，表示在得到債權人委員會批准後，已經在債權人信託中預留了不超過10%的比例，主要用於樂視網股民的補償。然而，樂視網稱公司尚未收到賈躍亭方面的股東賠償計畫。

影音網站 賈躍亭 創業

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