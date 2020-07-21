即將臨盆卻因政府卡關 陸籍老公不能來台陪產

預產期就在這個月24日的林小姐表示，她每次到醫院做產檢，護理師都會問：「怎麼都一個人來？」林小姐說，她看到其他產婦都有先生陪同產檢，自己也會不禁悲從中來。尤其想到娘家的人都忙於工作，之後可能也沒辦法陪產，到時候她可能還得自己一個人到醫院生產，真的很緊張。

然而，並非林小姐的先生不願陪她做產檢、不願陪產，而是因為林小姐嫁給了福州人。因疫情關係，政府迄今仍不開放兩岸婚姻團聚申請。

為此，約40名兩岸婚姻的當事者21日向政府發出陳情書，表示願意完全配合政府的檢疫措施，期盼政府能站在人道立場，恢復辦理入台團聚簽證並來台進行面試。

這40名兩岸婚姻的當事者，已有團聚入台證卻無法入台的有11人，卡在移民署不受理團聚申請的有29人。

即將臨盆的林小姐表示，遠在福州的婆婆也擔心她的情況。「婆婆跟先生都比我更擔心，婆婆甚至夢到因為沒人陪產，醫院把孩子給抱錯了。」

林小姐表示，兩岸婚姻的當事人都來自平凡家庭，政府不應從政治角度處理家庭團聚問題。

陳情書內容提到，這些人並非不願意前往大陸與配偶團聚，能過去的都已經過去了，剩下的多數是因為工作關係，公司無法請長達一個月的假（去大陸需隔離14天，返台再隔離14天），飛去大陸與家人相見。即使這樣飛去大陸見面，也只能短暫聚首，無助於解決他們這群人真正的問題。

真正解決之道是，允許願意來台長期居住、願意融入台灣社會的陸籍配偶，經合理的檢疫後辦理入台團聚簽證並來台進行面試。

陳情書並提出兩點建議：首先是來台前檢附陰性核酸檢測報告，抵台後第一天進行視訊面試，並在隔離14天後，若無症狀再自費進行一次核酸檢測，若為陰性即放行。