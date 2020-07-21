陸中科院一研究所90人集體離職 驚動國務院介入調查

中國科學院核能安全技術研究所日前爆出90多位研究員集體辭職，甚至驚動大陸國務院介入調查。中國科學院網站21日公告，大陸國務院副總理劉鶴聽取中科院有關情況彙報，並要求國務院辦公廳、科技部、中科院等單位成立專項工作組，近日赴中科院合肥物質科學研究院，就其下屬研究所職工離職事件展開深入調研。

中國科學院稱，中科院黨組派出合肥研究院專項工作組調查「90多人集體離職」事件，工作組於7月19日已抵達中科院合肥物質科學研究院開展調查工作。該工作組由中科院黨組成員、秘書長汪克強任組長。

澎湃新聞報導，據悉，核所最高峰的時候有500人，這幾年人才快速流失，去年還有200個人。現在一下子90多個人辭職，就剩100人左右。至於人才流失的原因，有幹部稱，核所原先是一個核材料的研究室，之後擴張成一個研究所，攬下大陸國家的幾個大項目。但這兩年申請不到大的科研項目，沒有錢，人就走了。

據報導，這起集體辭職事件的導火線是院方強制為核安所更換保全系統，核安所科研人員認為自身權益被侵犯因此集體抵制。6月15日，數十人就在保全交接時爆發衝突，持續深夜11時，還有30多名特警獲報到場處理。