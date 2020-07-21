大陸充氣娃娃 消費族群30-35歲為主

廣東深圳，一個3,000多平方公尺的廠房內稍顯悶熱，工人正忙於生產一種大型橡膠製成人用品-成人實體娃娃。工廠庫房內，50多個娃娃已經打包裝箱完畢，一周後它們將被發往歐美各國。據平安財經網報導，今年疫情期間，大陸國產成人用品出口量增長近50%，其中成人娃娃品類出口增長100%以上，主要出口到歐美、日本。

這家位於深圳的成人娃娃生產工廠負責人表示，娃娃的海外出口量現在越來越高，往常每月出口3,000個左右，今年增長了1倍還多。同時，隨著線下體驗店這種新模式興起，大陸國內市場也逐漸被打開。

成人用品品牌「YANNOVA」創始人、義烏市鄢盛電子商務有限公司總經理鄢思學表示，今年疫情以來，公司出口海外的成人娃娃訂單明顯開始增長，尤其是來自歐洲的西班牙、義大利、德國等國的訂單。該公司每月生產的4,000個娃娃，九成都出口。

來自阿里巴巴「速賣通」平台的數據也證實了上述趨勢，該平台是旨在為中國企業搭建海外出口的中國最大跨境零售電商平台，直接觸達200多個國家和地區的海外個人買家。

據「速賣通」統計，今年以來，成人用品出口量年較去年同期增長近50%，實體娃娃成長更是翻倍。3月以來，實體娃娃銷量在疫情最嚴重的義大利增長了5倍。

據上海澎湃新聞報導，鄢盛的產品從人民幣千元到2萬元的都有，消費者基本在30-35歲的年齡段。同時，他預測該行業的投資風口將在年底或明年到來。而在疫情期間，成人娃娃廠出口訂單翻番，估計與國外疫情嚴峻形勢有關。