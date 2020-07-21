快訊

超商開5個月就關！台北民生社區爆店面大出走 90間待租

「有毒」的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸充氣娃娃 消費族群30-35歲為主

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
疫情期間，大陸成人娃娃出口增長了100%以上。（取自中華軍事網）
疫情期間，大陸成人娃娃出口增長了100%以上。（取自中華軍事網）

廣東深圳，一個3,000多平方公尺的廠房內稍顯悶熱，工人正忙於生產一種大型橡膠製成人用品-成人實體娃娃。工廠庫房內，50多個娃娃已經打包裝箱完畢，一周後它們將被發往歐美各國。據平安財經網報導，今年疫情期間，大陸國產成人用品出口量增長近50%，其中成人娃娃品類出口增長100%以上，主要出口到歐美、日本。

這家位於深圳的成人娃娃生產工廠負責人表示，娃娃的海外出口量現在越來越高，往常每月出口3,000個左右，今年增長了1倍還多。同時，隨著線下體驗店這種新模式興起，大陸國內市場也逐漸被打開。

成人用品品牌「YANNOVA」創始人、義烏市鄢盛電子商務有限公司總經理鄢思學表示，今年疫情以來，公司出口海外的成人娃娃訂單明顯開始增長，尤其是來自歐洲的西班牙、義大利、德國等國的訂單。該公司每月生產的4,000個娃娃，九成都出口。

來自阿里巴巴「速賣通」平台的數據也證實了上述趨勢，該平台是旨在為中國企業搭建海外出口的中國最大跨境零售電商平台，直接觸達200多個國家和地區的海外個人買家。

據「速賣通」統計，今年以來，成人用品出口量年較去年同期增長近50%，實體娃娃成長更是翻倍。3月以來，實體娃娃銷量在疫情最嚴重的義大利增長了5倍。

據上海澎湃新聞報導，鄢盛的產品從人民幣千元到2萬元的都有，消費者基本在30-35歲的年齡段。同時，他預測該行業的投資風口將在年底或明年到來。而在疫情期間，成人娃娃廠出口訂單翻番，估計與國外疫情嚴峻形勢有關。

疫情 義大利 深圳

延伸閱讀

歐菲光、華大基因等11家陸企 被美國列實體清單

因疫情無法出國 詐騙集團租熱門景點民宿設機房被逮

太陽能採華為產品？陸軍官校反駁：絕對禁用大陸產品

大陸三峽大壩危急？北水局比較兩岸水庫結構和管理差異

相關新聞

疫情蔓延下 大陸「充氣娃娃」海外訂單翻倍 來自義德最多！

全球新冠肺炎確診病例數已經突破1,400萬，但據上海《澎湃新聞》報導，在疫情持續蔓延之際，大陸所生產的成人用品今出口量卻...

停業大半年...陸電影院解封

關門停業178天後，大陸電影院終於解封，83個城市391家影院昨（20）日重新開張，復工首日票房僅約人民幣100多萬元（...

陸中科院一研究所90人集體離職 驚動國務院介入調查

中國科學院核能安全技術研究所日前爆出90多位研究員集體辭職，甚至驚動大陸國務院介入調查。中國科學院網站21日公告，大陸國...

大陸充氣娃娃 消費族群30-35歲為主

廣東深圳，一個3,000多平方公尺的廠房內稍顯悶熱，工人正忙於生產一種大型橡膠製成人用品-成人實體娃娃。工廠庫房內，50...

歐菲光、華大基因等11家陸企 被美國列實體清單

美國商務部21日又宣布將歐菲光、華大基因共11家大陸公司列入實體清單。歐菲光方面回應表示，暫時未收到相關正式文件，目前正...

許鞍華獲威尼斯終身成就獎 女導演第一人

第77屆威尼斯影展宣布，本屆終身成就獎金獅獎頒給香港導演許鞍華和英國演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）。許鞍華是首位獲得此獎的女導演。

報復性消費！大陸電影院重開 「上海國際電影節」10分鐘賣光10萬票

新冠肺炎疫情趨緩，延期至7月25日至8月2日舉辦的第23屆「上海國際電影節」，20日上午8時起開放售票，在一律採取網路售...

僅費時半年！中柬完成自貿協定談判

中共商務部20日宣布，已經完成與柬埔寨的自由貿易協定談判。特別的是，中柬兩國僅用了半年多時間即完成談判，顯示在新冠疫情下...

川渝聯手 打造世界級汽車產業集群

重慶市經濟和信息化委員會20日透露，2019年重慶汽車產值3227億元（人民幣，下同），四川汽車產值近3000億元，為區...

長沙第三代半導體 拚年產值120億

三安光電第三代半導體集成電路研發及產業化基地20日在長沙高新技術開發區開工，項目建成達產後預計可實現年產值120億元（人...

LPR連4月持平 熱點城市房貸恐收緊

中國大陸貸款市場報價利率（LPR）已連續四個月保持不變。貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，在金融寬鬆之下，包括核心城市...

上半年生產總值降幅收窄 北京穩步復甦

今年上半年，北京實現地區生產總值16205.6億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比（與去年同期相比）下降3.2％，...

熱門新聞

三峽「潰壩」一傳再傳？ 成大水利專家：其實超級安全

安徽王家壩時隔13年再度洩洪 犧牲20萬人換1億人安全

哈佛教授傅高義示警：台海衝突可能升級災難性大戰

英外相宣布 暫停與香港引渡協議

疫情蔓延下 大陸「充氣娃娃」海外訂單翻倍 來自義德最多！

河堤潰壩洪水氾濫 安徽六安固鎮萬人被困

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。