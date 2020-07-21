歐菲光、華大基因等11家陸企 被美國列實體清單

美國商務部21日又宣布將歐菲光、華大基因共11家大陸公司列入實體清單。歐菲光方面回應表示，暫時未收到相關正式文件，目前正收集、了解相關情況。

公開資料顯示，歐菲光是大陸一家精密光電薄膜元器件製造商，長期從事精密光電薄膜元器件的研發、生產和銷售，是華為等企業的供應商。

大陸網路媒體《觀察者網》報導，這次被加入實體清單的11家陸企，包括：昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息、合肥美菱、和田浩林髮飾、和田市泰達服裝、今創集團、南京新一棉紡織印染、南昌歐菲光科技、碳元科技、新疆絲路華大基因科技、北京六合華大基因科技。

其中，前9家公司被指責為「強迫勞動」，後2家被列入的理由則是「協助採集少數民族群體基因」。

美方這次清單中涉及不少A股上市公司的關聯公司，例如，合肥美菱為上市公司長虹美菱的全資子公司；南昌歐菲光科技有限公司由上市公司歐菲光持股49%；新疆絲路華大基因科技有限公司、北京六合華大基因科技有限公司均由上市公司華大基因100%持股。

此外，今創集團、碳元科技同樣為A股上市公司。

21日上午A股收盤，前述上市公司股價漲跌不一。長虹美菱漲幅1.57%；歐菲光跌7.25%；華大基因跌幅為2.18%；今創集團漲幅為0.57%；碳元科技漲幅為2.13%。

去年10月和今年6月，美國政府曾兩次擴充實體清單，包括華為、海康威視、浙江大華在內的37家大陸公司與機構先前已被美方列入該清單，目前被列入該清單的陸企與機構已達到48家。