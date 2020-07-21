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許鞍華獲威尼斯終身成就獎 女導演第一人
第77屆威尼斯影展宣布，本屆終身成就獎金獅獎頒給香港導演許鞍華和英國演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）。許鞍華是首位獲得此獎的女導演。
陸媒新京報報導，73歲的許鞍華成為全球首位獲得此獎的女導演，她說很開心聽到這條消息，並為獲獎感到榮幸，「開心到感覺無法用言語表達」。並說自己「希望世界上的每件事都能很快變好，每個人都能像我此刻一樣再次感到開心」。
許鞍華的最新作品是根據張愛玲小說改編的電影「第一爐香」，由馬思純、俞飛鴻、彭于晏等主演，作家王安憶編劇。據指出，這是許鞍華第四次執導張愛玲作品，先前已有「金鎖記」、「半生緣」和「傾城之戀」等片。
許鞍華投入電影電視圈45年，得過三次金馬獎最佳導演；並得過六次香港電影金像獎最佳導演，其才能早已獲得海內外肯定。
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