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香港疫情延燒…失業率升至6.2% 創15年來新高

世界日報 / 香港新聞組／香港21日電

新冠肺炎疫情香港失業率直線上升。港府統計處20日公布，香港最新失業率6.2%，為15年來新高。

與2020年3月至5月比較，在2020年4月至6月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中樓房裝飾、維修及保養業、進出口貿易業，及貨倉及運輸輔助活動業相對明顯上升。

餐飲業失業率14.7%

香港文匯報報導，勞工及福利局局長羅致光指出，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率微升至10.7%，為自2003年8月至10月受SARS沉重打擊後的高位，其中餐飲服務活動業的失業率為14.7%，依然貼近SARS後的高位。

羅致光昨日在評論最新失業數字時表示，勞工市場於今年第二季全季合計繼續惡化，但因本地疫情在五、六月間減退，勞工巿場面對的壓力在季末有紓緩跡象，「保就業」計畫的開展亦有助勞工市場應對不利因素。他特別指出，最新總就業人數雖仍按年下跌6.5%，但與3月份至5月份的數字相若，顯示就業情況在季末有趨向穩定的跡象。此外，勞動人口亦錄得0.3%的輕微增幅，扭轉近期下降的趨勢。

年末恐觸發裁員潮

工聯會權益委員會主任唐賡堯回應指出，近日疫情反彈，無數打工仔仍身處「無工返」及「無飯開」的失業寒冬，本已低迷的經濟再受打擊，政府再推出「加辣」防疫措施，無可避免繼續對飲食業造成沉重打擊，加上若經濟仍未有起色，打工仔將要面對新一波減薪裁員潮，尤其當「保就業」計畫一旦於11月底完結後，極有可能觸發新一輪的裁員減薪潮。

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