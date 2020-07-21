報復性消費！大陸電影院重開 「上海國際電影節」10分鐘賣光10萬票

新冠肺炎疫情趨緩，延期至7月25日至8月2日舉辦的第23屆「上海國際電影節」，20日上午8時起開放售票，在一律採取網路售票下，開賣頭10分鐘就賣出了10萬7,789張，被認為是疫情過後的電影業「報復性消費」。

新華社報導，上海國際電影節是大陸唯一的國際A類電影節，受新冠肺炎疫情影響，第23屆上海國際電影節延期至7月25日至8月2日舉辦。

家住上海浦東的趙女士表示，一早起來用手機搶票，選了幾場沒有成功，最終買到了大師經典影片回顧展的票，特別興奮，「為了防疫嚴格控制上座率，搶不到票可以理解，畢竟總量減少了。」

電影節組委會有關負責人20日表示，本屆電影節將採取線下和線上並行的方式舉辦，在有效防控疫情的同時，滿足觀影需求，促進電影行業復工復業。電影節期間，上海29家指定影院將展映320多部影片，其中世界首映、亞洲首映和中國首映片超過200部。