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疫情蔓延下 大陸「充氣娃娃」海外訂單翻倍 來自義德最多！

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
新冠肺炎疫情導致大陸上半年出口衰退6.2%，但矽膠娃娃出口卻成長超過一倍。（取自《澎湃新聞》）
新冠肺炎疫情導致大陸上半年出口衰退6.2%，但矽膠娃娃出口卻成長超過一倍。（取自《澎湃新聞》）

全球新冠肺炎確診病例數已經突破1,400萬，但據上海《澎湃新聞》報導，在疫情持續蔓延之際，大陸所生產的成人用品今出口量卻比去年同期大幅成長近50%，成人娃娃出口更暴增逾100%，其中來自義大利、德國的訂單成長最為明顯。

相較於今年上半年大陸整體出口衰退6.2%，矽膠娃娃儼然成為中國出口的一盞明燈。

澎湃新聞指出，位於廣東深圳的成人娃娃生產工廠負責人表示，過去矽膠娃娃每個月出口量約3,000個，但今年業績成長超過1倍。

大陸成人用品品牌「YANNOVA」創辦人、義烏市鄢盛電子商務有限公司總經理鄢思學也表示，今年疫情以來，公司出口海外的成人娃娃訂單明顯增長，尤其是來自西班牙、義大利、德國等國的訂單更是明顯增加。

阿里巴巴「速賣通」平台上的數據也反映出此一趨勢，該平台是為中國企業搭建海外出口的中國最大跨境零售電商平台，可直接觸及全球200多個國家和地區的海外個人買家。

根據「速賣通」統計，今年以來，大陸成人用品出口量年增長近50%，實體娃娃成長更超過一倍。尤其3月以來，矽膠娃娃銷量在疫情最嚴重的義大利增長了5倍。

深圳一家成人娃娃工廠負責人陳慶則說，「來自德國的訂單漲得最多。疫情對我們唯一的影響是運費提高了，很多線路都停掉了，被迫要走海運。」

義烏鄢盛電子商務有限公司總經理鄢思學說，「不少人對成人娃娃的印象可能還停留在充氣娃娃階段，其實材料早已經更新換代多次了。」近幾年最新材料是矽膠，因其可塑性高，仿真度更好，但成本也更高。

陳慶說，「現在我們高端娃娃的頭髮與眉毛全都是用真人頭髮、眉毛一根根植入的，不是用假髮套。加上矽膠製的頭部，仿真度已經可以做到非常好。甚至皮下靜脈血管我們都已經能做出來，和我們印象中的充氣娃娃大不一樣了。」

報導稱，目前一個全橡膠材質的基礎款娃娃售價約人民幣3,000元。但若是矽膠頭部、真人頭髮的高仿真娃娃，則要人民幣8,000元以上。如果還具備發熱、語音等功能，售價更可達到人民幣2萬元（約新台幣8.4萬元）。

陳慶指出，工廠現在甚至還可承接私人訂製娃娃。他表示，國外曾有一名喪偶老人提供老伴的幾張照片，他們就做出一比一復原他太太樣子的娃娃。陳慶強調，實體娃娃不只為解決用戶的生理需求，陪伴其實也是很重要的功能。

義大利 疫情 人民幣

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