僅費時半年！中柬完成自貿協定談判

中共商務部20日宣布，已經完成與柬埔寨的自由貿易協定談判。特別的是，中柬兩國僅用了半年多時間即完成談判，顯示在新冠疫情下，大陸對自貿協定更加重視，希望藉此促進貨物和服務自由流通、保持供應鏈完整，以減輕疫情對外貿與經濟的衝擊。

據中共商務部發布的消息，大陸商務部長鐘山20日與柬埔寨商業大臣潘索薩舉行視訊會議，共同宣布完成兩國自由貿易協定談判，兩人並就加強雙邊抗疫合作、深化經貿關係等議題交換意見。

鐘山表示，今年是中柬建立全面戰略合作夥伴關係十周年。雙方成功達成雙邊自貿協定，是落實兩國領導人指示、發展兩國全面戰略合作夥伴關係、推動共建中柬命運共同體的具體舉措，也是在新冠肺炎疫情下守望相助、共克時艱，穩定區域供應鏈、產業鏈，推動區域經濟復甦的實際行動。

中新社旗下微博《國是直通車》指出，中柬自貿協定談判有兩大不尋常：一是歷時相當短，二是「一帶一路」倡議被明確納入協定。

《國是直通車》表示，從2019年底完成自貿談判聯合可行性研究，建議啟動談判，到今年1月啟動首輪談判，再到談判完成，兩國只用了半年多時間。「考慮到自貿協定談判通常都長達數年甚至十幾年都未必能談成，這個進展可以算是相當神速了。」

文章稱，談判這麼短時間內就大功告成，一方面緣於中柬兩國經貿合作有良好基礎，另一方面也表明兩國都有強烈意願深化經貿聯繫，推動雙邊貿易投資「更上一層樓」，對沖疫情給經濟帶來的下行壓力。

此外，中國迄今已簽署的自貿協定，明確納入「一帶一路」合作的並不多。2018年11月，中國與新加坡簽署自貿協定升級議定書，首次納入「一帶一路」合作，強調「一帶一路」倡議對於深化雙方全方位合作、實現共同發展目標、建立和強化互聯互通以及促進地區和平發展的重要意義。

《國是直通車》稱，此次中柬自貿協定明確覆蓋「一帶一路」倡議合作，將給中國推進「一帶一路」建設帶來新的政策利好。

文章並稱，中柬自貿協定談判完成還有一點值得注意：疫情之下，中國對自貿協定越發重視。

大陸上周剛與智利發表「關於加強自貿合作、抗擊新冠肺炎疫情的聯合聲明」，「高度肯定」自由貿易協定對促進雙方貿易投資增長和經濟穩定發展的重要價值。

聲明稱，雙方決心通過緊密合作，「更好地實施自貿協定，充分發揮自貿協定對促進貨物和服務自由流通、保持供應鏈完整、減輕疫情影響的積極意義」。

中新社表示，中國也正積極推動儘早簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。鐘山在6月舉行的RCEP部長級視訊會議上稱，各方確保年內簽署RCEP協定意義重大，建議各方充分發揚夥伴精神，儘快解決談判遺留問題，全力推動年內簽署協定。

不過大陸已簽署的近20個自貿協定對象多為發展中國家和新興經濟體，使得自貿協定對中國外貿的提振作用相對有限。

中新社表示，大陸官方去年提出要推動與「世界重要經濟體」商建自由貿易區進程，這可能顯示中國未來將爭取與更多發達國家簽訂自貿協定。