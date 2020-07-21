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中國—東盟區塊鏈實驗室 揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「中國—東盟區塊鏈應用創新實驗室」20日於廣西南寧揭牌，旨在進一步推動數字廣西與「中國—東盟信息港」建設，促進中國—東盟（台灣稱為東協）數字經濟合作。

中新社報導，當天的揭牌儀式暨成果發布會由廣西壯族自治區大數據發展局、中國—東盟信息港股份有限公司主辦，華潤集團、中國信息通信研究院雲計算與大數據研究所、小米金融協辦。廣西壯族自治區常務副主席秦如培見證揭牌。

區塊鏈技術是新一代技術革命和戰略新興產業。中國—東盟信息港股份有限公司凝聚數字經濟產業聯盟的資源和技術力量，先行先試，聯合華潤集團、中國信息通信研究院、小米金融等共建「中國—東盟區塊鏈應用創新實驗室」，積極布局區塊鏈，務實搭建共享平台，連接行業資源。

前述實驗室成立後，將圍繞中國—東盟信息港建設的現實和潛在需求，充分發揮實驗室聯合組建單位在技術實力、產業場景、金融資源和生態整合方面的優勢，以區塊鏈技術與產業互聯網融合創新為主線，建設一個自主可控的區塊鏈底層引擎開放平台—「中國—東盟區塊鏈Baas平台」，積極探索「區塊鏈+供應鏈金融」「區塊鏈+數據交易」「區塊鏈+跨境結算」和「區塊鏈+企業徵信」等數字經濟場景創新應用，輸出可複製可推廣的區塊鏈產業創新標竿案例，努力建設成為國家級創新實驗室。

區塊鏈技術 港股

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