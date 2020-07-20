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陸影音網站第一股樂視網21日將摘牌 退市後不能再上市

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸影音網站樂視網21日將被正式摘牌。（圖／取自新浪財經）
大陸影音網站樂視網21日將被正式摘牌。（圖／取自新浪財經）

曾經的「妖股」大陸影音網站樂視網21日將被正式摘牌。20日，樂視網信息技術（北京）股份有限公司最後一個交易日平收，報每股0.18元（人民幣，下同），漲幅達11.11%，全天成交2156萬元。

早在5月14日，樂視網公告指出，該公司當天收到深圳證券交易所下發的「關於樂視網信息技術（北京）股份有限公司股票終止上市的決定」，深圳證券交易所決定終止公司股票上市。

根據「深圳證券交易所退市公司重新上市實施辦法（2018 年修訂）」規定第二條，深圳證券交易所創業板不接受公司股票重新上市的申請，因此樂視網股票退市後，將不能重新上市。

據了解，樂視網成立於2004年11月，2010年8月12日，在創業板上市，曾是唯一一家在大陸上市的影音網站，也是最早宣布盈利的影音網站。最輝煌的2015年，樂視網市值一度達到1500億元，該公司股票被暫停上市，已過去一年兩個月，而距離樂視網上市，則已經過去了將近10年。

這10年間，樂視網經歷了大陸影音網站上市第一股，千億市值領跑創業板等一系列風光，也經歷了資金鏈斷裂，投資者上門索債，創始人賈躍亭遁走美國的不堪，如今，樂視網走向「老三板」，已無復活可能。

樂視網董事長劉延峰在5月12日宣布，截至3月31日，公司股東總數約28萬人。上海創遠律師事務所高級合夥人許峰指出，樂視網是大陸資本市場浮躁期的典型代表，走到今天退市，給了市場和投資者以及樂視網本身的相關主體十分慘痛的教訓。

7月2日，樂視網、法拉第未來創始人賈躍亭在個人微博發表公開信，宣布其在美國申請的個人破產重組程序最終完成，重組方案正式生效，債權人信託也隨之正式設立並開始營運。賈躍亭表示，在得到債權人委員會批准後，已經在債權人信託中預留了不超過10%的比例，主要用於樂視網股民的補償，待履行完相關法定程序後可以實施。

然而，在賈躍亭宣布準備補償樂視股民之際，樂視網稱公司尚未收到賈躍亭方面的股東賠償計畫。7月2日晚間，樂視退發布公告指出，截至本公告日，公司尚未收到任何來自賈躍亭或賈躍亭債務處理小組相關公司股東的賠償計畫或安排；截至本公告日，公司無法判斷是否未來樂視網股東可以向賈躍亭提出補償申請，也無法判斷索賠池預留信託資產對樂視網股東進行補償的可行性。

賈躍亭 影音網站 深圳

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