上半年生產總值降幅收窄 北京穩步復甦

今年上半年，北京實現地區生產總值16205.6億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比（與去年同期相比）下降3.2％，降幅比一季度收窄3.4個百分點。

中新社報導，北京市統計局、國家統計局北京調查總隊20日公布的數據顯示，分產業看，上半年，北京第一產業實現增加值40.4億元，同比下降20.8％；第二產業實現增加值2404.8億元，同比下降4.2％；第三產業實現增加值13760.4億元，同比下降3.0％。

北京市統計局副局長龐江倩表示，北京總體經濟呈穩步復甦的態勢。她分析，從生產領域看，上半年，北京規模以上工業增加值按可比價格計算，同比下降3.7％，降幅比一季度收窄11個百分點。服務業平穩恢復，增加值降幅較一季度收窄1.8個百分點。

從需求領域看，上半年，受新開工項目增加和已開工項目加快推進帶動，北京固定資產投資（不含農戶）同比下降1.5％，降幅比一季度收窄5.6個百分點。

從消費看，上半年，北京市場總消費額同比下降13.0％，但自5月連續兩個月降幅收窄。值得一提的是，北京網上零售加快增長，限額以上批發零售業、住宿餐飲業網上零售額為1899.2億元，同比增長25.8％，比一季度提高9.9個百分點。

疫情期間互聯網消費需求旺盛。1月至5月，北京規模以上互聯網和相關服務業企業收入同比增長13.2%，較一季度提高6.3個百分點，特別是在線教育、在線問診、在線體育熱度上升。

上半年，北京規模以上工業中，占比超四分之一的高技術製造業增加值由一季度同比下降4.2%轉為同比增長3.2%；占比超三分之一的戰略性新興產業增加值同比下降1.1%，降幅比一季度收窄9.3個百分點。

談到下半年經濟發展，龐江倩表示，隨著海外疫情持續蔓延，北京經濟發展的壓力和動力並存。但綜合來看，北京經濟復甦步伐加快。