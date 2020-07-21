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長沙第三代半導體 拚年產值120億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

三安光電第三代半導體集成電路研發及產業化基地20日在長沙高新技術開發區開工，項目建成達產後預計可實現年產值120億元（人民幣，下同）。

中新社報導，第三代半導體材料及器件已成為當前全球半導體材料產業的前沿和制高點之一，並引發了新一代科技變革。以碳化矽、氮化鎵為代表的第三代半導體成熟商用材料，在新能源汽車、5G、智能電網、半導體照明等領域具有重要的應用價值。

據悉，上述項目總占地面積1000畝，總投資160億元，主要建設具有自主知識產權的襯底（碳化矽）、外延、芯片及封裝產業生產基地，預計2年內完成一期項目建設並實現投產，6年內實現達產。建成達產後將帶動上下游配套產業產值超1000億元，創造1.2萬個工作機會。

「第三代半導體產業園項目有著廣闊的市場需求，我們著力解決芯片材料、設計、製造、封測、模塊等領域存在受制於人及『卡脖子』問題。」三安光電股份有限公司總經理林科闖表示，公司將打造具備世界影響力的半導體集成電路研發和產業化基地。

去年9月，長沙市政府印發「長沙市加快新一代半導體和集成電路產業發展若干政策」，從資金、技術、人才等10多個方面支持集成電路設計和設備、第三代半導體、功率半導體器件及集成電路的行業融合應用。如：設立規模為3億元的產業發展專項資金，重點支持企業研發創新、市場拓展及重大項目引進等。

長沙市長鄭建新表示，三安光電第三代半導體項目作為長沙17個製造業標誌性重點項目之一，將建設形成長晶—襯底製作—外延生長—芯片製備—封裝的碳化矽全產業鏈，必將成為推動長沙新一代半導體及集成電路產業鏈發展的重大動力。

半導體 開發區

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