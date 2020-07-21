川渝聯手 打造世界級汽車產業集群

重慶市經濟和信息化委員會20日透露，2019年重慶汽車產值3227億元（人民幣，下同），四川汽車產值近3000億元，為區域聯合打造世界級汽車產業集群奠定堅實基礎。

中新社報導，2020年初，北京當局提出推動成渝地區雙城經濟圈建設，體量大、產值高、鏈條長的汽車產業，成為兩地工業領域首要合作的產業之一。

據重慶市經濟信息委汽車處相關官員表示，成渝地區已成為中國大陸重要的汽車產業聚集區，逐步形成集整車和關鍵零部件研發、製造、銷售、維修為一體的汽車產業體系，具備較完整的產業生態。

2019年，重慶生產汽車138萬輛。當地形成以長安汽車系為龍頭，十多家整車企業為骨幹，上千家配套企業為支撐的「1+10+1000」優勢產業集群。

整車企業具備年產400萬輛的綜合生產能力。零部件企業具備發動機、變速器、制動系統、轉向系統等各大總成較完整的供應體系，具有70%的汽車零部件本地配套化率。

四川聚集汽車產業主要企業400餘家。其整車企業年產能約250萬輛。零部件企業涵蓋動力傳動系統、底盤懸架系統、電子電器系統等產業鏈上下游各個環節。

川渝兩地均有多家整車及零部件企業參與到兩地配套合作中。例如，四川金鴻曲軸有限公司、四川天視車鏡有限責任公司等為重慶的長安汽車配套；重慶戴卡捷力輪轂製造公司、重慶三友機械製造公司為沃爾沃汽車成都工廠配套。

重慶多家企業與四川高校建立人才合作關係，包括實習、深造等。重慶小康工業集團相關負責人表示，考慮與成都電子科技大學進行「5G+汽車」方面的產學研合作，以培育汽車智能網聯關鍵核心技術。

重慶市經濟信息委相關官員稱，未來，川渝兩地將更充分地發揮汽車產業資源優勢，在提升產業配套合作、推動技術創新協作、加強人才資源互補等方面，加強兩地產業鏈協作配套。