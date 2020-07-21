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LPR連4月持平 熱點城市房貸恐收緊

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
今年上半年房地產投資同比首度回正，專家稱需警惕地價過快上漲。圖為重慶一處樓盤。（中新社）
今年上半年房地產投資同比首度回正，專家稱需警惕地價過快上漲。圖為重慶一處樓盤。（中新社）

中國大陸貸款市場報價利率（LPR）已連續四個月保持不變。貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，在金融寬鬆之下，包括核心城市的土地、房產等資產價格出現上漲。因此，近期貨幣政策保持一定的克制，貸款利率保持持平，符合適時適度的原則。

中新社報導，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心20日發布最新一期LPR，其中，1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%，均維持不變。自4月以來，LPR已連續4個月持平。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，2020年上半年中國大陸經濟復甦形勢超出預期，這表明疫情之後採取的應對措施取得階段性成果。

許小樂預計，在近期的各種調控加壓下，核心城市房地產市場快速升溫的動力減弱，下半年市場會逐步「退燒」。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，連續4個月保持不變的LPR傳遞出較強信號：上半年已經出現了兩次較為明顯的降息，後續利率下調將保持克制。同時，從當前政策導向看，更多強調了對既有利率政策的消化。他認為，從2020年下半年來看，寬鬆的利率環境依然存在。

7月11日，中國銀保監會新聞發言人指出，當前面臨的突出風險與挑戰包括部分市場亂象有所反彈。一些高風險影子銀行死灰復燃，有的以新形式新面目企圖捲土重來。企業、住戶等部門槓桿率上升。部分資金違規流入房市股市，推高資產泡沫。

同時，2020年7月以來，東莞、杭州、寧波、深圳等多地出台房地產調控收緊政策。嚴躍進表示，綜合來看，這或許意味著下半年中國大陸房貸利率政策以寬鬆為導向，但一些房價炒作多的城市，或面臨收緊及上調的可能。

房地產 中國人民銀行

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