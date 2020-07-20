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陸央企營運明顯改善 下半年搶投資5G新基建機遇

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸下半年將搶抓5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資機遇，而金融、房地產等高風險領域項目監管也將加強。圖／取自中新網
大陸下半年將搶抓5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資機遇，而金融、房地產等高風險領域項目監管也將加強。圖／取自中新網

今年下半年大陸國資委將多措並舉開展中央企業的穩投資工作，在做好重大項目落實落地的同時，要搶抓5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資機遇，而金融、房地產等高風險領域項目的監管也將加強。

據經濟參考報報導，今年以來，面對錯綜複雜的國內外環境，大陸中央企業保持全年工作目標不變、任務不減、要求不降，在做好疫情防控工作的同時，有效發揮經濟「穩定器」、「壓艙石」作用。

大陸國務院國資委數據顯示，上半年，中央企業實現營收13.4兆（人民幣，下同）、淨利潤4385.5億元，較去年同期分別下降7.8%和37.7%，降幅均較1到5月有所縮小，其中，6月當月收入、淨利潤年增速雙雙轉正。

值得注意的是，不少央企還實現了逆勢上揚。比如，哈爾濱電氣集團有限公司（哈電集團）上半年利潤總額較去年同期增長129.4%，正式合約簽約額較去年同期增長38.9%，多項經濟運行指標穩中向好，生產經營各項工作穩步推進。

對於央企上半年經營業績，大陸國資委新聞發言人彭華崗表示，整體上好於預期，為完成全年目標任務奠定了很好的基礎。

而大陸央企今年除加速投資建設外，也正搶抓新投資機遇，積極布局新業務，大陸國資委強調，要大力發展5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資，積極有序推進項目開工建設。

例如，17日，由中國中鐵二局承建的廣州市中心城區地下綜合管廊支線試點工程順利通過工程質量驗收並正式移交營運，這既是廣州市首條正式移交營運的地下綜合管廊，將助力廣州中心城區及國際金融城建設。

10日，中國電子信息產業集團有限公司（中國電子）旗下山西長城「智能雲」工廠網信產品在太原正式下線，年產國產整機將達100萬台套。當天，中國電子與山西省政府簽訂戰略合作協議，共同打造合作平台和產業園區，發展網路電信產業、大數據產業和智慧製造。

彭華崗指出，下半年大陸國資委還將繼續引導支持企業重點圍繞提升產業基礎能力，突破產業鏈關鍵核心技術薄弱環節、維護產業鏈安全等領域加大投資力度，搶抓5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資機遇，積極有序推進項目開工建設，做好高質量投資項目的儲備，拓寬融資管道。

他也強調，堅決守住不發生系統性風險的底線，指導大陸中央企業做好境內外疫情對投資影響的預判和風險防範；持續嚴控非主業投資比例和投向，持續加強對金融、房地產等高風險領域的項目監管力度。

房地產 國務院

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