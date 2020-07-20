螞蟻金服百億美元IPO A+H同步上市挑戰茅台股王

屢爆上市傳聞，卻始終「狼來了」的阿里金雞母，支付寶母公司螞蟻集團今（20）日宣布，將在香港和上海進行首次公開招股（IPO）計畫，同步在上交所科創板和港交所主板上市發行。

民生證券評估，獨角獸之王螞蟻金服一旦上市，極有可能超越阿里巴巴的市值，成為中國市值最大的公司。

科創版日報報導，螞蟻集團尋求IPO估值至少2,000億美元。一旦A+H同步上市，將挑戰茅台「股王」地位。

目前，A股上市公司總市值最高為貴州茅台，達人民幣2.06兆元。一旦螞蟻集團登陸科創板，有很大可能躋身A股總市值前十榜單，甚至挑戰茅台第一的位置。

螞蟻金服是大陸Fintech巨頭，截至 2020年3月底，螞蟻集團的全球年度活躍用戶數量已經達到約13億，數字金融服務貢獻了螞蟻集團總收入的50%以上。螞蟻集團的數字金融已經在孟加拉、印度、印尼、韓國、馬來西亞、 巴基斯坦、菲律賓和泰國等九地開展戰略合作。

根據阿里巴巴年報，阿里巴巴持股螞蟻金服33%的股權，君瀚和君澳持有螞蟻金服50%股權，而君瀚屬於馬雲及阿里系、螞蟻系員工；君澳屬於阿里巴巴合伙的部分成員。因此，阿里巴巴及阿里系成員大約持股螞蟻金服大約83%的股權，目前馬雲持股螞蟻金服8.8%，擁有50%表決權。