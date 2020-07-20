疫情令人買樓避險 美媒：陸面臨千兆樓市泡沫難題

華爾街日報報導，疫情之下，由於擔心其他投資會受到全球經濟放緩的影響，許多客戶將更多資金投入大陸樓市以求避險，高盛數據指出，2019年大陸住宅和開發商庫存總額達到52兆美元（約新台幣1,550兆元），是美國住宅市場規模的兩倍，甚至超過了整個美國債券市場。

報導指出，在疫情仍未受控的2月，房產銷售大幅下滑，但市場並未停頓太久。大陸6月城鎮房價與去年同期相比上漲4.9%，1至6月全大陸房地產開發投資年增1.9%。

西南財經大學進行的民調顯示，疫情刺激了一種情況，即已擁有多套房產的人對房產的需求出現上升，而尚未擁有任何房產的人的購房需求卻出現了下降。德州農工大學經濟學教授、大陸家庭金融領域專家甘犁指出，這是投機性投資的一個明顯苗頭。

甘犁認為，投機需求在上升，因為人們把房地產視為比股市或海外資產更安全的資產，他表示，人們認為房地產投資是有保障，受新冠疫情影響，他們實際上在減少消費、增加儲蓄，因此他們實際上會有更多可供投資的資金，而這將催生一個更大的樓市問題。

據大陸央行4月公布的一項調查，截至去年年底，大陸約96%的城鎮家庭至少擁有一套住房，遠遠高於美國65%的住房自有率，這雖然促進了經濟增長，但房地產業的繁榮搶走了其他行業的投資資金，還讓許多家庭背上債務。

國際清算銀行的數據顯示，在截至2019年的十年間增加的11.6兆美元家庭貸款中，大陸佔57%左右，美國約佔19%。

基本上，大陸城鎮居民已經把一切都押在了自己的房子上。根據大陸廣發銀行和西南財經大學的一份報告，大陸城鎮居民現有財富中近78%放在住宅地產上，而在美國，房產在家庭財富中的佔比為35%，更多的人是投資於股票和退休基金。

大陸中央曾多次採取調控措施，以防房價失控，大陸國家主席習近平2017年曾指出，房子是用來住的，不是用來炒的，這已成為政府住房政策的指導綱領。