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上半年台資赴陸投資額升52% 6月增186%

聯合報 / 記者蔡敏姿／台北即時報導
上半年台資對陸投資額31億7,006萬美元，年增52%。投審會官網
上半年台資對陸投資額31億7,006萬美元，年增52%。投審會官網

投審會今（20）日公布統計數據，上半年核准僑外投資額增9%，因丹麥商投資風力發電等大型案件推升。而上半年台資對陸投資額31億7,006萬美元，年增52%，6月投資額大幅成長186%。

投審會表示，上半年核准僑外投資件數為1,688件，年減1.7%；投資額38億3,922萬美元，年增9%。雖面對美中貿易戰、科技戰、新冠肺炎疫情影響，台灣守住疫情衝擊，僑外投資人仍看好台灣是安全值得信賴的投資環境。

上半年最大投資案件是1月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司共新台幣約248億元。

陸資來台投資方面，上半年投資件數56件，減少9.6%，投資額4,955萬3,000美元，年增4%。6月，陸資投資件數為9件，增50%，投資額213萬3,000美元，下滑89%。

台資對陸投資方面，上半年核准件數245件，年減13%，投資額31億7,006萬美元，年增52%，投審會表示，成長主因是去年上半年投資額為近17年來同期間最低，基期較低所致。6月，赴陸投資件數31件，下滑6%，投資額4億9,711萬美元，成長186%。

上半年核准對大陸投資案件，主要集中於福建、江蘇、山東、廣東及上海，分居前五名；在投資業別上，以電子零組件製造業、批發及零售業、電腦、電子產品及光學製品製造業、金融及保險業、及化學材料製造業分居前五名。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計陸資投資件數1,427件，投資額23億3,452萬美元；前三名行業分別為批發及零售業、電子零組件製造業及銀行業。

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