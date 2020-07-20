支付寶開放寵物鼻紋辨識技術 貓狗都能買保險

支付寶平台20日宣布開放寵物鼻紋辨識技術，並推出「寵物險」，目前可接受貓、狗兩大類寵物投保，這也是支付寶第一次上線針對人類以外的醫療險產品。

據界面新聞報導，投保時，支付寶保險平台根據鼻紋信息為寵物建立專屬電子檔案，理賠時，刷鼻紋核實寵物身分就可一鍵完成理賠，支付寶方面表示，寵物鼻紋辨識技術的辨識成功率超過 99%，未來還將運用於城市寵物管理、寵物走失等場景。

寵物的鼻紋類似人類的指紋，不會隨著牠們的成長而發生變化，具有唯一性和不變性，這代表世界上不會有兩隻鼻紋一模一樣的貓或狗。

支付寶的「寵物險」針對3個月到10周歲的寵物狗、貓，推出不同保額的三個版本。以年繳保費人民幣399元（新台幣1,708.5元）為例，一年累計最高可報銷人民幣1萬元醫療費，寵物門診看病均可報銷，不限病種且可以多次賠付，相當於「寵物醫保」。

支付寶保險財產險負責人王方認為，對許多人來說，寵物也是重要的家庭成員，為寵物買保險就像為家人買保險一樣重要，所以這個需求會越來越大。寵物鼻紋技術解決了寵物辨識的難題，將讓寵物險在大陸加快普及。

早在2004年，就有大陸保險公司推出過寵物責任保險，目前市面上主流的寵物醫保產品如小貼士、寵信寶、眾安保險寵物醫療險採用的是「晶片植入」的方式辨識寵物，但因為寵物體驗差，普及率並不高，相較之下鼻紋辨識技術準確度高、操作簡單、體驗好，可以大大降低建立寵物電子身分證的門檻。