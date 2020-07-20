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北京應急「降級」 機票搜索量漲7倍

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
北京市重大突發公共衛生事件應急響應級別20日零時起，由二級調整為三級，消息發布後，去哪兒網數據則顯示，進出京機票搜索量應聲上漲，與前一小時相比增長七倍。 中國新聞社
北京市重大突發公共衛生事件應急響應級別20日零時起，由二級調整為三級，消息發布後，去哪兒網數據則顯示，進出京機票搜索量應聲上漲，與前一小時相比增長七倍。 中國新聞社

北京市重大突發公共衛生事件應急響應級別20日零時起，由二級調整為三級，消息發布後，去哪兒網數據則顯示，進出京機票搜索量應聲上漲，與前一小時相比增長七倍。北京-上海航班預訂量增幅最高，其次是北京-三亞以及北京-成都的航班。

新京報報導，攜程的數據則顯示，北京用戶攜程APP打開率大增380%，頭等艙機票搜索量上漲220%，其中，三亞以580%的漲幅排名第一。攜程指出，北京用戶對機票的關注熱度並非突起。北京4日低風險地區人員出京不再要求持有核酸檢測陰性證明後，北京用戶的出行熱情已在醞釀中。目前，北京用戶熱搜的暑期機票前十名目的地分別是：上海、廣州、成都、三亞、洛陽、昆明、西安、重慶、杭州、天津。機票預訂量預計將在8月上旬達到高峰。

同程旅行大數據監測顯示，消息發布後30分鐘內，北京出港航班的搜索量出現大幅增長，與前一日同一時間段相比增長達到460%，搜索量較高的航線與往年暑期相比沒有明顯差異，主要為北京-三亞、北京-麗江、北京-貴陽、北京-桂林、北京-張家界等。

同程旅行大數據顯示，北京應急響應下調為三級還帶動了外地遊客來北京的熱情，上海、杭州、成都、青島、南京等地到北京的火車票搜索量與前一日同一時間段相比增長達到300%。

去哪兒網大數據研究院院長蘭翔認為，按照疫情恢復趨勢預測，國內航線旅客量均低於去年同期。但是參考疫情期間航空公司的促銷政策，旅客量將呈現逐月遞增趨勢，如果疫情防控持續向好，今年十一有望恢復至去年同期水平。

北京 機票 疫情

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