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AI晶片第一股寒武紀登科創板 開盤大漲261.86%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
「AI晶片第一股」寒武紀股價走勢。圖/新浪財經
「AI晶片第一股」寒武紀股價走勢。圖/新浪財經

大陸「AI晶片第一股」寒武紀20日正式登陸科創板，一開盤漲261.86%，報人民幣233.00元。

寒武紀此次發行價格最終確定為每股人民幣64.39元，發行後總股本為4億股，其中20日上市交易的為3110萬股。

寒武紀科技是一家AI晶片研發商，成立於2016年3月，法定代表人、最終受益人為寒武紀CEO陳天石，該公司前身是中科院計算所2008年組建的「探索處理器架構與人工智慧的交叉領域」10人學術團隊。

根據招股書，寒武紀此次發行募資總額為人民幣25.82億元，將用於新一代雲端訓練晶片及系統專案等，保薦機構為中信證券，聯席主承銷商為中金公司、國泰君安證券、安信證券。

截至2019年底，公司擁有研發人員680人，占員工總人數的79.25%；首席技術官梁軍出身華為，曾就職華為海思半導體公司。

財務數據方面，2017年至2019年，寒武紀營收分別為人民幣784.33萬元、1.17億元和4.43億元；淨虧損分別為人民幣3.8億元、4104.65萬元和11.79億元，報告期內淨虧損的波動主要系受到股份支付等非經常性損益項目及研發費用的影響。

對於2020年，寒武紀表示，公司從華為海思取得的終端智慧處理器IP授權業務收入與去年同期相比下降較大，加上受到新冠肺炎疫情的影響，第一季度收入及上半年預計收入較去年同期有所下降，因公司研發投入增加導致第一季虧損及上半年預計虧損較去年同期有所增加。

中新社旗下財經新媒體中新經緯報導，值得一提的是，科創板首次公開發行上市的股票上市後的前5個交易日不設價格漲跌幅限制；前5個交易日後，交易所對科創板股票競價交易實行的價格漲跌幅限制比例為20%。

人民幣 新冠肺炎 AI

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