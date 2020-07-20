看好大陸新基建 台企持續投資

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
台商陳富澤已扎根大陸22年，認為企業在5G基站建設、新能源汽車、電子物流倉儲等領域將大有可為。圖為陳富澤（左）在車間與工人交流。（中新社）
台商陳富澤已扎根大陸22年，認為企業在5G基站建設、新能源汽車、電子物流倉儲等領域將大有可為。圖為陳富澤（左）在車間與工人交流。（中新社）

「這對鋼鐵行業將有很大市場，我會持續在大陸投資。」從事金屬表面加工的台商陳富澤，看好大陸「新基建」的機遇，認為企業在5G基站建設、新能源汽車、電子物流倉儲等領域將大有可為。

中新社報導，福建凱景新型科技材料有限公司總經理陳富澤，見證了大陸鋼鐵工業的發展軌跡。他回憶道，父親1996年到祖籍地福建漳州設立公司時，大陸僅有3家鋼鐵鍍鋅加工民營企業；如今，相關企業達到700家以上。

20多年間，這家台企由全部外銷逐漸轉向內銷，市場延伸到新疆、西藏、黑龍江等大陸各地。陳富澤說，公司目前立足福建、廣東做內銷，少部分出口至歐美、東南亞；疫情期間，內銷占比達95%，7月才重新啟動出口。

「過去，大陸長期投入基礎設施建設，道路運輸優化，讓我們的產品深入城鎮鄉村。」陳富澤說，如今，從大陸編製「十四五」規劃、發力「新基建」等，可看到市場有保障，企業發展前景廣闊。

疫情期間，大陸電子商務迅速興起，更令他感觸良多。陳富澤說：「這為鋼鐵材料提供銷售新模式、新思路，業內已有在電商平台直播銷售的案例，我們也正在做很多線上推廣活動。」

1999年在廣東深圳設廠的台灣仂元工業有限公司，2001年進駐漳州投資成立公司，研發生產園藝用具、農用設施。漳州仂元工業有限公司總經理郭文義表示，現今自己三個兄弟、兩個兒子都在該企業發展，拓展大陸市場。

「公司早期做園藝用具的歐美外銷，看到大陸農業市場實力後，加大研發內銷的農業設施。」郭文義透露，計畫線下開設「農村超市」，線上對接電商平台。郭文義的大兒子正著力打造電商品牌，在亞馬遜、阿里巴巴等平台開設網店；公司也將向智能化轉型。

1987年登陸創業的雲霄陽弘生物科技有限公司董事長陳思行，專注果脯蜜餞加工，「以前產品90%出口，現在90%在大陸電商平台銷售」。陳思行不僅為「網紅」電商品牌供貨，還經營自主品牌。

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