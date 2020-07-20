兩岸花生節 台灣農技帶動成長

第二屆「兩岸花生節」18日在福州永泰縣長慶鎮中洋村開幕，台灣觀光農業技術經驗給這裡帶來的變化，令兩岸人士同感興奮。

「這批花生使用了台灣的農業技術，吃起來特別飽滿。」在榕台灣青年詹竣傑說，今年台灣團隊加強了與長慶鎮的交流，通過標準化花生加工生產，引進清洗花生機器等現代農業方式，增加花生產量，提升口感品質。

「加了光合菌的花生結果率提高了，收購價也從18塊一斤漲到了20塊。」中洋村花生種植大戶朱春強笑容滿面地說，「我和小詹常在微信上溝通，遇到問題都會共同解決。」

新華社報導，永泰縣近年來打造海峽兩岸農業融合產業園，構築起高水平的農業合作交流平台，實現了兩岸農業互惠互利、共贏發展。

「台灣團隊工作精益求精，產品理念先進，增加了這裡農民的收入。」在長慶鎮農技站，長慶嚴選店的店長王巧清向來客講著「一顆花生的故事」。店內擺著花生奶茶、冰沙、厚片吐司，還有特別設計包裝的「長慶5號」紅皮花生，客人嘗後紛紛豎起大拇指。

此次活動承辦單位之一、台灣「見學館」創辦人許俊雄在直播連線視頻中說：「我們做花生產品，要先求品質再求銷量。」

據介紹，台灣團隊計畫在長慶鎮以一級產業為基礎，結合二級及三級產業分工合作，促進花生的生產、加工、販售等整體性產銷策略，提升附加價值、振興農業。

許俊雄透露，明年台灣團隊還會幫助長慶鎮培訓本地農人，利用網絡平台幫助大陸鄉村年輕人開展直播，打造線上線下一體化的銷售模式。

「我最大的夢想就是能讓更多青年看到長慶鎮的發展潛力，回鄉創業，帶動鄉村振興，讓更多人獲益。」王巧清說。