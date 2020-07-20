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中山雲論壇 兩岸港澳逾2千人參與

聯合報 / 林昉柔／中山報導
第四屆海峽兩岸中山論壇開幕現場，台灣也能線上觀禮。本報資料照片
第四屆海峽兩岸中山論壇開幕現場，台灣也能線上觀禮。本報資料照片

第四屆海峽兩岸中山論壇17日於孫中山故鄉—中山市開幕。此次活動由海峽兩岸關係研究中心、廣東省海峽兩岸交流促進會、中山市海峽兩岸交流促進會和中山大學共同主辦；廣東省海峽兩岸交流促進會副會長黃兆芬介紹，本屆論壇將以「弘揚中山精神」為主題。

論壇期間，同步舉辦「台商一起來 融入大灣區」主題活動和中山精神相關研討會，並以「雲論壇」形式進行，在廣東省21個地市以及台灣設有分會場，邀請海峽兩岸及港澳地區2000多名政界、商界和學界人士參加。

開幕式現場，中山市政府還將與大陸全國台企聯簽署合作框架協議，同時發布「2020年廣東省惠台政策措施相關辦事指南」，支持台胞台企充分把握和分享粵港澳大灣區的建設機遇，促進粵台經貿交流合作，深化兩岸經濟文化融合發展。此外「兩岸青年研習營」、「中山杯」大灣區台企慢投壘球邀請賽、孫中山文化史蹟游等系列活動將隨後陸續舉行。

據悉，這是2020年兩岸首場大型交流活動。充分考慮到疫情防控要求，本屆論壇從籌備開始，所有參與論壇活動的嘉賓和工作人員將提前一周進行粵康碼健康申報，並提前進行統一的核酸檢測，確保論壇疫情防控安全。

廣東 疫情 孫中山

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