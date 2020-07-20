大灣區發展 廣東邀台商一起來

第四屆海峽兩岸中山論壇活動以「雲論壇」形式舉辦系列活動，其中，由廣東省台辦、大陸全國台企聯、中山市政府共同舉辦的「台商一起來 融入大灣區（2020·中山）」主題活動在中山市成功舉辦；此次活動旨在向台商介紹粵港澳大灣區建設成果，分享發展機遇。

主題活動採取主會場加分會場視訊連線方式舉行，會上介紹了大灣區規劃建設等情況。台灣方面有新黨榮譽主席郁慕明、大陸全國台企聯會長李政宏、大陸全國台企聯榮譽會長郭山輝出席活動，將近200位台商在中山現場參加活動，並且以網絡直播的方式向全球發布。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，台企聯對大灣區發展充滿信心和期待，並且將以此次主題活動為契機，加強與中山等廣東灣區城市政府間的聯繫與合作，引領廣大台商台企們參與大灣區建設，為促進兩岸經濟社會融合發展做出新的貢獻。

中山市台商代表陳世岳等在主題活動上發言，暢談投資中山及發展心得體會。下午，與會台商前往中山市翠亨新區規劃館、深中通道西登陸點、中科院（中山）藥物研究院，三地參觀考察。

參與考察的台商眾多，來自上海的台商元祖食品董事長張秀琬，她認為長江三角洲與粵港澳大灣區各有特色，「蒐集到很多跟長江三角洲非常不一樣的營商環境，而且這邊的思路非常國際化。」

思維特優貿易（深圳）有限公司董事長吳崇豪表示，自身企業過去一直都在深圳，也希望能拓展腹地，「以前從來沒想過要到中山，但是2023年以後，深中通道對深圳高新企業是很好的幫助，能放眼整個大灣區。」

17日晚，在「台商一起來 融入大灣區（2020·中山）」主題活動啓動儀式上，張新副省長宣布「2020廣東省貫徹落實相關惠台政策措施辦事指南」正式發布。中山市政府和大陸全國台企聯、廣東省電商協會和大陸全國台企聯廣東片區分別簽署了合作協議。