文旅結合 延展上海「夜經濟」

上海力推「夜經濟」，圖為遊客在上海市靜安寺附近的安義夜巷享受夜晚休閒時光。（新華社） 黃浦江上，「網紅遊輪」裡響起崑曲，浦江兩岸，夜市裡遊人如織。在上海，夜間經濟「升級版」正在成為居民生活裡的一部分，夜遊、夜秀、夜市、夜讀、夜娛、夜食等不同的業態正在加速豐富生活。

新華社報導，上海昆劇團與攜程集團聯手打造的「浦江蘭韻」崑曲演出日前登上黃浦江上的網紅遊輪「船長8號」，以「牡丹亭·遊園驚夢」開篇，崑曲愛好者、市民遊客們得以在夜覽黃浦江景色的同時，近距離觀賞崑曲，感受夜生活的別樣韻味。

浦江東岸的老白渡濱江岸邊，東岸夜上海生活節吸引不少市民遊客前來「打卡」。為二手書籍找新家、中西美食齊聚、適合年輕一代的電音派對和「空中雞尾酒節」、可以「偶遇」的街頭藝人等活動豐富。夜市一直持續到晚上11點，點亮了上海的深夜，也呼應浦江對岸的外灘「楓徑夜市」。

「夜經濟不僅僅是吃、喝、玩、遊、購、娛，更要有文化的支撐。」上海市商務委副主任劉敏說，「浦江蘭韻」讓煙火氣縈繞文化味道、文藝氣息，讓遊客們體驗傳統文化的美學風範，重塑人們的夜間生活模式。

上海快樂船長遊船公司董事總經理黃慶說，與上海昆劇團的創新合作，文旅結合，不僅延展了城市經濟消費的時間與空間，更展示了海派文化藝術，給遊客帶來全新的體驗。「接下來，上海昆劇團將啟動遊輪上的週末駐場演出，結合「雷峰塔·遊湖」「玉簪記·秋江」等傳統經典摺子戲，豐富沉浸式觀演體驗，打造上海浦江遊覽文化新品牌。

支付寶數據顯示，6月首屆上海夜生活節期間，上海夜間消費環比增長超過10%；抖音打造的「我愛夜上海」線上話題2周內話題熱度達3.4億次。美團點評數據顯示，夜生活節期間上海地區夜間到店餐飲、休閒娛樂線上消費額同比分別增長37.4%和20.1%。