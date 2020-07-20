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權益類資產配置 陸最高增至45%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國銀保監會日前發布通知，為引導保險資金更好服務實體經濟，發揮保險公司作為資本市場重要機構投資者作用，保險公司權益類資產配置最高可占上季末總資產的45%。

據新華社報導，「關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知」明確，設置差異化的權益類資產投資監管比例。

根據保險公司償付能力充足率、資產負債管理能力及風險狀況等指標，明確權益類資產監管比例，其中公司上季末綜合償付能力充足率為350%以上的，權益類資產投資餘額最高可占上季末總資產的45%。

通知要求，償付能力充足率不足100%的保險公司，不得新增權益類資產投資，責任準備金覆蓋率不足100%的人身險公司，資金運用出現重大風險事件、資產負債管理能力較弱且匹配狀況較差、受到處罰的保險公司，權益類資產監管比例不得超過15%。

中國銀保監會有關部門負責人表示，目前保險資金權益類資產配置較為穩健。通過推進保險資金運用的市場化改革，有利於引導保險公司開展價值投資、長期投資和審慎投資，為實體經濟和資本市場提供更多資本性資金。

保險 實體經濟 資本市場

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