德陽推數字經濟 總投資230億元

7月13日，四川省德陽市舉行首屆人工智慧應用和數字經濟發展大會，來自大陸數字經濟領域的知名專家學者、企業領軍人物和各界貴賓齊聚德陽，聚焦「智慧大時代，數位新德陽」主題，共話數字（位）經濟發展。

大會對德陽數字經濟概況、天府生態智谷「數字小鎮」進行了推介；舉行數字經濟專案和重大招商引資工業專案簽約儀式，簽約專案19個，總投資230.85億元人民幣。其中，德陽市政府分別與中國電子資訊產業集團有限公司、華為技術有限公司簽署了戰略合作協定；德陽市政務和大資料局、德陽發展集團、四川工程職業技術學院、德陽市人民醫院與中國電子、華為、阿里、深蘭時代、成都大資料產業技術研究院，簽署了數字經濟專案合作協定。

會上，華為公司、深蘭科技、四川電信還聯合發布基於華為晶片深蘭演算法的德陽造人工智慧攝像機及在四川電信「慧眼工程」魔鏡平台應用。

德陽是大陸重大裝備製造基地，全市工業企業6000餘家，在四川省率先建成「裝備製造工業雲平台」，已建和在建智慧工廠、數位化車間31個，形成了電子元件、雲計算、人工智慧、5G、區塊鏈、電子商務等業態並舉的多元數位產業格局。

2019年，德陽全市數字經濟總量達874.9億元人民幣，占GDP總量的37.45%，已經成為新興經濟增長極和產業轉型支撐點。