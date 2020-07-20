陸推小店經濟 5年「百城千區億店」

大陸官方已謀劃出未來五年的小店經濟藍圖。近期，大陸商務部等7部門發出的「關於開展小店經濟推進行動的通知」稱，至2025年，形成人氣旺、「煙火氣」濃的小店集聚區1000個，達到「百城千區億店」目標。

中新社報導，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林稱，疫情期間，以服務業為主的小店經濟受到嚴重影響，加快線上業務發展是盡快復工達產、維持小店生命力的現實選擇。

而當前消費需求向信息化、數字化、智能化發展，數字化轉型能有效迎合新型消費需求、升級培育新型消費業態，降低經營成本並提高交易效率，為小店經濟帶來更多效益和新的發展空間。

數據顯示，4月下旬以來，平均每周有100萬個體戶、「夫妻店」等小商家在支付寶裡申請收款碼、新開店或謀求數字化轉型，已有1200萬家小店收入較去年同期實現了增長。

以消費券這一小店經濟的數字化「助推器」為例，其作用正持續顯現。

7月17日，接棒地方消費券的「全國版消費券」交出成績單，小店經濟成為主要受益者：過去17天裡，通過支付寶發放的「全國版消費券」，共吸引超1000萬的小店商家主動報名；撬動10億客流消費；刺激小店規劃師職業興起，就業缺口達100萬。

發展小店經濟有多個目標，「穩定就業」位居第一。以蘇寧小店為抓手之一，蘇寧近年針對B端全面開放零售服務能力，幫助小鎮青年和大學畢業生輕鬆創業、創富，為壯大「新個體經濟」助力。

主攻城市社區的蘇寧小店於今年5月宣布開放加盟，並已啟動「南京攻略」，計畫今年年底前完成1500家社區網點布局。

中國大陸首家蘇寧小店加盟店店主王浩，在開業第一個月的淨收入就接近3萬元人民幣，對於一個大學畢業不久的創業者來說，這樣無疑是開了個好頭。「盤活小店經濟，是穩就業、推動經濟復甦重要途徑。」

北京商業經濟學會常務副會長賴陽指出，小店能讓整個市場長期保持活力，因為小店的存在，能讓成熟的商業體系不斷被攪動、被升級，對整個經濟活力發揮提升帶動作用。