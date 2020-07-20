訂單式就業 大學生投入上海直播

黑域是一家上海本土的淘寶代運營直播機構，今年以來，整個團隊從30人拓展到近100人，幫助多樂士、滋粵、四五樓等10多個品牌長期進行品牌店舖直播。

中新社報導，上海黑域電子商務有限公司合夥人黑水17日表示，隨著直播行業爆發，主播的發展潛力以及需求量非常大，更需要有大量年輕專業化人才參與其中。為此，今年他們和多所高校（大專院校）聯繫，期望有針對性地對即將進入大四的學生進行長期的直播類專業培訓，便於學生在畢業後快速地在直播領域找到就業崗位。

他的想法與四川商業職業學院一拍即合。四川商業職業學院的易博老師說，對學生來說，這種符合時代趨勢的新行業培訓課程非常有價值且接地氣，為大學畢業生搭建了一條畢業即就業的直通車。

這種「訂單式就業」正成為上海直播機構和各大學、高等職業院校合作的新常態。來自本地機構的不完全統計，目前上海MCN（多頻道網絡）機構已陸續和鄭州、義烏等地相關院校達成合作。

中國人民大學的研究報告顯示，淘寶直播一年帶動的新型就業崗位超過173萬個。其中，在上海帶動就業的人數排名中國大陸前三，緊隨廣東省、浙江省之後。

上海市網絡視聽行業協會下屬MCN專委會的數據顯示，上海具有一定規模的MCN機構已超過200家。作為淘寶品牌直播第一城，今年上半年，上海直播機構的數量已高速增長了數十倍。在直播機構爆發的同時，上海對於直播人才的渴求也呈幾何級數爆發增長，大學生正成為直播行業的香餑餑。

大量上海的品牌以及老字號等也將直播作為未來重要戰略之一。這些品牌對於大學生直播人才挖掘的腳步也從未停止。就在上半年，豫園股份聯手智聯招聘專門發起「國潮代言人」主題招聘活動，成功挖掘到一批非常有潛力的畢業生。豫園股份相關人士透露，這些大學生還不够，後續還將繼續將大學生招聘作為直播人才的重點引進方向。