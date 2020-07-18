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劉世錦：下半年大陸經濟增長6%左右 全年3%或以上

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
國務院發展研究中心前副主任劉世錦認為，下半年大陸經濟增長有可能達到6%左右。圖／新華社資料照片
國務院發展研究中心前副主任劉世錦認為，下半年大陸經濟增長有可能達到6%左右。圖／新華社資料照片

大陸全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心前副主任劉世錦今（18）日表示，下半年大陸經濟增長有可能達到6%左右，全年達到3%或以上。

第一財經報導，劉世錦是在出席2020年深入學習貫徹習近平生態文明思想研討會時，發表上述看法。他說，統計數據已經公布，上半年經濟恢復總體符合預期，有些方面超預期。上半年大陸財政政策、貨幣政策的度把握較好，既保持充足的流動性，又沒有搞大水漫灌。

劉世錦認為，大陸經濟的恢復，更重要的是「綠色復甦」。近期召集專家進行的相關研究中，專家們經常提到的一個詞就是綠色復甦。綠色發展在應對疫情衝擊、經濟復甦和高品質發展中，至關重要。

劉世錦稱，未來大陸經濟增長還有很大的潛能。有人認為經濟形勢好不好，主要靠宏觀政策，他認為這種看法有很大的片面性。他分析，宏觀政策充其量是減少波動，營造一個穩定增長的環境，現階段大陸經濟增長主要靠的是結構性潛能。

他說，所謂結構性潛能，是指大陸作為一個後發經濟體，在技術進步、產業結構和消費結構升級、城市化進程等方面的發展潛能。具體地說，首先是追趕潛能，或者說跟跑的潛能。

劉世錦認為，已開發經濟體已經做了、大陸應該也可以做但尚未做的事情，正是大陸增長的潛能所在。其次是新湧現的潛能，這是與已開發經濟體同步、有可能並跑甚至領跑的潛能，例如數位經濟和綠色發展。

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