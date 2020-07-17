受疫情及資產減值拖累 國泰航空上半年虧損381億破紀錄

受疫情拖累客運量大跌，以及資產減值支出拖累，國泰航空今（17）日發出盈利警告，預期上半年將是破紀錄的虧損港幣99億元（約新台幣381億元）；今年上半年，國泰的載運乘客人次年減76%，運力減少65.7%。

國泰航空股價昨（17）日收盤下跌1.47%，報收港幣6.02元。

路透報導，持有國泰45%股權的控股股東太古也發出盈警，指公司於國泰估計虧損淨額的應占金額相應約港幣45億元（新台幣173.7億元），將計入公司上半年綜合業績內。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，由於世界各地繼續實施旅遊限制和檢疫措施，國際航空業的前景仍然十分不明朗，儘管情況最近稍見好轉，特別是在香港國際機場開始放寬轉機限制後，過境旅客人數略為增加，但仍未看到任何市場勢頭會即時轉向的明顯跡象。

國泰航空昨天早盤收市後發出公告，表示預計截至6月底止上半年的淨虧損約港幣99億元，去年同期為淨利港幣13億元。

該虧損包括約港幣24億港元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於2021年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產，有關虧損正由核數師審閱，可能會被調整。

國泰航空今年上半年的虧損，將打破公司2008年下半年虧損港幣79億元，以及2008年全年近港幣87億元虧損的紀錄，當年國泰因油價下跌，導致在燃油對沖方面造成巨額虧損。

今年新冠疫情令全球航空業受到重挫，國泰航空更一度陷入經營危機，但隨後獲得香港政府罕有注資救亡，加上公司進行供股共籌約港幣390億元，得以暫時紓困。

國泰航空與國泰港龍在6月載客人次年減99.1%，只有約2.71萬人次；乘客運載率下跌59.3個百分點至 27.3%，運力下跌96.1%。

今年前六個月，兩家航空公司的載運乘客人次，較去年同期下跌76%，運力下跌65.7%。

貨運方面，6月兩家公司的運載的貨物及郵件年減43.1%；運載率上升11.7個百分點至74.5%；今年前六個月，載運貨物量年減31.9%，運力下跌 31%。