華為被禁／中國大使連發4推嗆英：所有決定都有代價

英國日前宣布限制華為參加英國的5G建設，對此，中國駐英大使劉曉明16日連發4推，正告英國「所有的決定和行動都是有代價的」。中國商務部也發表聲明稱，針對英方這項背棄自由貿易政策的做法，中方正在進行評估，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

環球網報導，英國14日晚宣布在5G建設中禁用華為設備後，劉曉明16日連發4推，再次對英國這一決定做出有力回應。劉曉明在推文寫道：「所有的決定和行動是有代價的。中國將全面、認真地評估英方關於華為的決定，採取一切必要措施保護中國企業的合法權益。」

劉曉明在推文中表示，英國祇有在獨立自主的外交政策下，才能成為「大不列顛」，才能發揮全球影響力。否則，它只是美國的一個次要的合作夥伴。英方關於華為的決定不是關於所謂的安全風險，而是政治壓力。「中國一直將歐洲視作平等的伙伴而不是競爭對手。」

央視報導，對英宣布限制華為參加5G的做法，商務部新聞發言人高峰回應稱，英方的歧視性做法，與英國一貫主張的自由貿易原則背道而馳，嚴重違反世貿組織規則，中方堅決反對，敦促英方為在英投資的中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。