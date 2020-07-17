第2季GDP年增3.2% CNN：中國經濟恢復對全世界是好消息

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
據華爾街日報報導，自今年早些時候新冠病毒疫情開始席捲全球以來，中國已成為首個恢復增長的主要經濟體。示意圖／Ingimage
據華爾街日報報導，自今年早些時候新冠病毒疫情開始席捲全球以來，中國已成為首個恢復增長的主要經濟體。示意圖／Ingimage

中國統計局16日公布中國GDP增速從第一季的衰退6.8％，大幅反彈至第二季年增3.2％，遠優於市場預期；觀察者網引述CNN與華爾街日報等美國媒體表示：中國是全球最早實現經濟恢復的主要經濟體，中國避免經濟衰退，對全世界來說都是好消息。

據華爾街日報報導，自今年早些時候新冠病毒疫情開始席捲全球以來，中國已成為首個恢復增長的主要經濟體。觀察者網報導並指出，IMF最新預測，中國將是今年唯一實現經濟正增長的主要經濟體圖。

報導說，「福克斯新聞」也在標題中形容，中國是「新冠疫情中第一個崛起的經濟體」，認為中國採取「史上最嚴」的抗疫措施，因此經濟恢復速度快於其他主要經濟體。

CNN報導稱，受新冠疫情衝擊，中國經濟相比過去10年，今年一季度的表現不佳。但接下來的4月到6月則實現同比正增長，這意味著中國避免經濟衰退。CNN表示，這樣的結果其實在意料之中，並認為中國早日回歸經濟正增長，可能對全世界預示著好消息。

此外，有媒體指出，中國第二季經濟總量或將首度超越美國；中國國家統計局數據顯示，第二季GDP總額超過人民幣25兆。有機構分析，若按亞特蘭大聯邦儲備銀行預測美國第二季GDP將衰退逾35％計算，其GDP或降至3.32兆美元，以人民幣兌美元7的匯率計算，相當於人民幣23.24兆元。也就是說，中國第二季GDP有可能首次單季超越美國，問鼎全球第一。但也有專家抱持不同看法，認為美國第二季GDP負成長在10％以內，若以此計算，則美國的經濟總量還是高於中國。

據鉅亨網報導，中國統計局表示，上半年中國經濟已漸漸克服新冠疫情帶來的負面影響，經濟呈現恢復性成長和穩定復甦的態勢。不過中國經濟還不是全面性的復甦，部分經濟指標仍在走弱，反映疫情衝擊帶來的損失還需要彌補。

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