快訊

增2菲國境外移入確診 指揮中心：與昨菲確診台商無關

都是迷因惹的禍？「哏圖」如何限制我們想像？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時隔半個月 長江2020年第2號洪水又在上游形成

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
長江前一波洪水洪峰順利通過漢口江段，圖為13日高漲的江水淹沒武昌黃花磯涼亭。新華社
長江前一波洪水洪峰順利通過漢口江段，圖為13日高漲的江水淹沒武昌黃花磯涼亭。新華社

大陸連日豪雨不斷，繼2日長江第1號洪水形成後，大陸官方17日宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成，三峽大壩入庫流量快速上漲。

據新華社報導，受強降雨影響，近日長江上游幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，17日上午10時達到每秒5萬立方公尺。

按大陸全國主要江河洪水編號規定，此次來水達到洪水編號標準，「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成。預計17日20時三峽水庫最大入庫流量將達到每秒5.5萬立方公尺左右。目前，三峽水庫已動用防洪庫容約70億立方公尺，還剩約150億立方公尺。

長江水利委員會表示，長江流域強降雨過程仍將持續。預計17日至19日，強降雨區緩慢東移南壓，烏江、三峽區間、清江、漢江中下游、洞庭湖水系西北部、長江中下游幹流附近將有大到暴雨

水庫 暴雨 豪雨

延伸閱讀

長江第2號洪水來了！17日上午已在上游形成

印度疫情蔓延洪水又來亂 百萬人湧入臨時庇護所

洪禍！江西災民一夜損失百萬 回家要划船

湖北700歲觀音閣好牛 在洪患中劈江斬浪

相關新聞

時隔半個月 長江2020年第2號洪水又在上游形成

大陸連日豪雨不斷，繼2日長江第1號洪水形成後，大陸官方17日宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成，三峽大壩入庫...

長江第2號洪水來了！17日上午已在上游形成

大陸水患一波未平、一波又起。長江水利委員會水文局公告，根據「全國主要江河洪水編號規定」，水利部長江水利委員會水文局17日...

大陸小學生研究抗腫瘤獲獎惹議 武漢科協：能獨立完成

湖北兩名小學生以研究茶多酚主要成分「EGCG」抗腫瘤效果，獲得一科研獎項，不過該研究被大陸網民質疑造假。武漢科協17日發...

豪雨成災 湖北派直升機空投巨石封堵潰堤

大陸連日降雨成災，湖北陽新縣富河幹堤葵賽湖段下垸出現一處潰口，導致6,500多畝農田被淹。為儘快完成救災工作，官方派出直...

廣州直播之都 畢業季徵才熱門

網路直播催生新型人才需求，衍生職業百花齊放。在廣州，直播成為今年畢業季的熱詞，不少大學生求職直播相關崗位，有的畢業生剛入...

中國海洋貝類展 山東博物館登場

「三千玲瓏—中國海洋貝類展」16日在山東博物館開展。

粵首艘160噸高速指揮船 入列

廣東省內首艘160噸級高速海洋指揮船—中國漁政44616船入列儀式，7月16日在粵中維權執法基地碼頭舉行。

大陸鐵路新線 今年將達4400公里

中國國家鐵路集團有限公司表示，今年大陸全國預計開通鐵路新線4400公里左右，其中高鐵2300公里左右。

跨湄公河特大橋 架梁完成

隨著中老鐵路班納漢湄公河特大橋日前完成架梁施工，中老鐵路兩座跨湄公河特大橋架梁施工任務全部完成，為中老鐵路如期建成通車奠...

中老鐵路通達隧道貫通

經過4年多時間，中老鐵路通達隧道16日貫通。該隧道是中老鐵路玉溪至磨憨段93座隧道中貫通的第73座，至此，玉溪至磨憨段隧...

女子學開車被蚊咬 教車教練竟說「唾液止癢」強吻非禮

學車是學生和教練共處一車單獨相處，杭州市一名女子，學車期間被蚊叮咬，想不到教學教練竟藉此偷摸女子，更以「唾液可消毒止癢」為由強吻女子，終於女子忍無可忍報警求助，警方以強制猥褻罪把教學師傅拘捕。

四川14歲少女遭企業家性侵 懷孕跳樓

四川成都一名14歲少女小小（化名）今年6月28日疑因遭一名邱姓男子強姦懷孕後跳樓死亡，邱男疑為某商會常務副會長。家屬質疑，警方立案調查一個多月後，邱男還前往西藏等地旅遊。警方則回應「我們會有方法限制他。」

熱門新聞

大陸「神童」何其多！又有兩名小學生研究癌症獲獎

新聞幕後：台港官方不能說的秘密 被阿通師戳破了

內容變苛！一中同意書 逼退我駐港代表

結紮夫想要兒子要妻與鄰居「借精生子」 連生三女他拒絕撫養

四川14歲少女遭企業家性侵 懷孕跳樓

面對制裁威脅 林鄭月娥：在美國無資產，也不嚮往美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。