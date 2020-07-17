時隔半個月 長江2020年第2號洪水又在上游形成

大陸連日豪雨不斷，繼2日長江第1號洪水形成後，大陸官方17日宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成，三峽大壩入庫流量快速上漲。

據新華社報導，受強降雨影響，近日長江上游幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，17日上午10時達到每秒5萬立方公尺。

按大陸全國主要江河洪水編號規定，此次來水達到洪水編號標準，「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成。預計17日20時三峽水庫最大入庫流量將達到每秒5.5萬立方公尺左右。目前，三峽水庫已動用防洪庫容約70億立方公尺，還剩約150億立方公尺。

長江水利委員會表示，長江流域強降雨過程仍將持續。預計17日至19日，強降雨區緩慢東移南壓，烏江、三峽區間、清江、漢江中下游、洞庭湖水系西北部、長江中下游幹流附近將有大到暴雨。