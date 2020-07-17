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外資湧入人民幣資產 上半年買超大陸股債2.15兆元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
路透
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新冠肺炎疫情下，外資持續湧入人民幣資產。大陸國家外匯管理局17日公布，今年上半年境外投資者凈增持中國境內債券和股票達729億美元（約新台幣2.15兆元）。其中，凈增持大陸債券596億美元、股票133億美元。預計此一趨勢中長期仍將持續。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英17日上午在國務院新聞辦公室舉行的記者會上發布前述數據。

王春英表示，2020年上半年，突如其來的新冠肺炎疫情對全球經濟造成嚴重衝擊，國際金融市場波動劇烈。但第2季開始，中國經濟就逐步恢復，人民幣匯率彈性增強並保持基本穩定。

她指出，1至6月，按美元計，大陸銀行結售匯順差786億美元。總體來看，上半年中國跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡，應對外部衝擊的能力明顯增強。

截至6月底，大陸外匯存底餘額為3兆1,123億美元，比2019年底上升44億美元。其中，6月外匯存底餘額增加106億美元，連續三個月回升。

針對外資動態，王春英表示，今年以來，境外投資者持有中國境內股票和債券的餘額總體是上升的。

截至6月底，境外投資者持有的中國境內債券餘額達3,691億美元，持有的股票餘額3,684億美元，分別比2019年底上升了13%和16%。和2016年底比，債券餘額是2016年底的3倍，股票餘額是2016年末的3.4倍。

王春英說，「我們覺得這種中長期發展趨勢還會持續一段時間。」首先，中國對外開放政策的積極效果會繼續釋放。中國債市和股市規模在全世界都處於第二位，但外資持有的比例目前只有2%-4%的水平，明顯低於發達國家。

外國投資者持有美國債市的比例為26%，持有美國股市的比例是18%。「所以，從發展趨勢來講，有更好的前景和提升空間。」

另一方面，王春英表示，人民幣資產在全球範圍內還是有非常好的投資價值。在今年疫情衝擊下，中國經濟復甦較早，顯示內部的穩健性較強，中國經濟基本面是有優勢的。

此外，從6月底十年期國債收益率來看，中國和美國的國債收益率差達到2.24個百分點，比2019年底上升1個百分點。從這個角度來說，人民幣資產的投資價值相對較高。

王春英表示，從外資流入的投資者來看，境外央行類機構相對比較多，這類機構投資的穩健性比較強。據IMF統計，截至今年第1季度末，人民幣在全球外匯存底中的占比升至2.02%，創歷史新高，可以看出境外央行持有人民幣資產穩步上升。

王春英說，「所以，中長期境外投資者持有境內人民幣資產的格局沒有改變。」

大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英。中新社
大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英。中新社

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