易綱疾呼進行SDR普遍分配 以推動全球經濟復甦

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱16日在英國《金融時報》發表題為「國際貨幣基金組織應利用SDR應對新冠疫情」的文章，呼籲儘快進行特別提款權（SDR）普遍分配，以協助新興市場和發展中國家應對因新冠肺炎疫情，所引發的經濟和金融方面的挑戰。

易綱表示，新冠疫情暴發以來，IMF已先後採取一系列救助措施幫助成員國應對疫情。然而，進行SDR普遍分配這項措施，雖經反覆討論，卻始終未能落實。「這是個錯誤」。

IMF總裁格奧爾基耶娃15日也發文，再次呼籲增加對SDR的使用。

特別提款權（SDR）是IMF於1969年創設的一種用以補充成員國官方儲備的國際儲備資產。當成員國國際收支發生逆差時，可通過出售SDR來償付收支逆差或償還予IMF。

迄今為止，IMF向成員國分配了2,042億特別提款權（相當於2,910億美元），其中包括在全球金融危機後於2009年分配的1,826億特別提款權。

人民幣於2016年10月1日起納入SDR貨幣籃子，目前SDR的價值由美元、歐元、人民幣、日元和英鎊構成的貨幣籃子確定。人民幣的權重為8.33％，僅次於美元與歐元。

根據IMF協定，當滿足某些條件時，IMF可按份額比例將SDR分配給參加SDR帳戶的成員國，此即「普遍分配」。成員國可在市場上自願買賣SDR，IMF也可指定成員購買。

格奧爾基耶娃表示，全球經濟尚未脫離困境，第二波新冠疫情可能對經濟活動造成進一步破壞，全球債務水準急劇飆升，失業、破產、行業重組可能對金融業構成重大挑戰。

為實現包容性和有韌性的復甦，IMF在國際合作方面提出的建議之一就包括，進一步擴大成員國間貨幣互換的信貸額度，以及增加對SDR的使用。

據上海《澎湃新聞》報導，格奧爾基耶娃首次提出IMF考慮使用SDR為全球經濟體系增加流動性，是今年3月在G20財長和央行行長峰會上。她表示，IMF開始研究發達經濟體的SDR是否可用於為發展中國家和新興市場提供更多的優惠融資，她請求G20支持大規模SDR分配。

美國國會3月27日曾宣布，將加快批准美國對加強IMF資源的承諾，但迄今仍未見具體進展。

易綱指出，在新冠疫情的巨大衝擊下，多數新興市場和發展中國家面對的不僅是一場公共衛生危機，它們還面臨經濟和金融方面的諸多挑戰。

「通過SDR普遍分配，可以補充IMF成員國的外匯存底，提升其購買力，是應對這場百年不遇危機的快速、務實、公平和低成本的措施。」

易綱稱，SDR普遍分配對那些尚未被全球金融安全網和貨幣互換網絡充分覆蓋的發展中國家尤為重要。

他強調，進行SDR普遍分配可補充各國的外匯儲備、減輕疫情引起的流動性不足，保持國際貨幣體系的有效運行。此一建議已得到絕大部分國家支持。為應對疫情和推動全球經濟復甦，國際社會應儘快達成共識並落實SDR分配。