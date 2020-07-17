杭州成立大陸首個跨境貿易法庭 專審「海淘」糾紛

杭州互聯網法院跨境貿易法庭15日正式掛牌成立，將集中審理俗稱「海淘」的網路跨境貿易糾紛。杭州互聯網法院院長杜前表示，設立跨境貿易法庭旨在將大陸互聯網司法的優勢和影響力推向全球，通過集中管轄跨境貿易糾紛，形成相關案件國際管轄規則和裁判規則，平等保護不同國家、地區各類市場主體合法權益。

據上海《澎湃新聞》報導，隨著跨境數位貿易快速發展，對於新型國際商事爭端解決機制的需求也隨之而起。

跨境貿易法庭成立當天審理的首案為一名新加坡消費者起訴天貓。原告稱，2019年5月18日，其在天貓自營的網店內購買一台筆電。但收到貨後首次開機使用就發現這台筆電並非全新電腦，且天貓未按雙方約定安裝終身正版office2016軟體。

原告因此認為天貓作為自營方構成虛假宣傳，涉嫌欺詐消費者。同時，作為網絡交易平台運營者，在原告反映軟體問題後不能提供合適的解決方案，在原告發起退款申請後又未在承諾時間內回覆，故請求被告天貓退還貨款人民幣3,300元，並支付三倍賠償金9,900元。

被告認為，被告僅系平台網絡服務提供商，並非案涉商品銷售者。被告作為電商平台，已根據約定全面完整履行網絡服務，對原告發起的前兩次退貨退款申請均已判定支持，因原告未退貨導致退款通道關閉，不存在原告所說的處理錯誤，也不存在明知銷售者有欺詐行為而未採取措施的情形。

關於原告提出開機後發現非全新機的理由，被告通過向聯想、微軟官方客服等多方渠道核實，均系正常情形。原告也並未有效舉證證明案涉商品為非全新，相關經營行為不存在欺詐。

澎湃新聞稱，本案爭議的焦點集中在被告應否承擔銷售者責任、案涉經營行為是否存在欺詐等方面。

對此，原告認為，被告對銷售案涉商品的店鋪進行「天貓官方自營」標註，使一般消費者對商品來源於天貓產生信賴，被告即為銷售者，應承擔銷售者責任。

被告則認為，原、被告之間不存在網絡購物合同，銷售者為案外人某公司，被告不應承擔銷售者責任。其作為網絡服務提供商已全面完整履行義務，但考慮到消費者感受，且案外人系同集團旗下的子公司，願意與原告協商解決，並加強消費者的消費體驗。

經過1小時的審理後，法官詢問原被告是否願意和解，雙方均表示願意。隨後，法官宣布休庭。