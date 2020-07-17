逆轉 陸Q2經濟成長3.2%
大陸國家計局昨（16）日公布，今年第2季GDP已恢復正增長，從第1季的-6.8％轉為增長3.2%，優於市場預期。華爾街日報中文網稱，這是新冠肺炎疫情席捲全球以來，首個恢復經濟增長的主要經濟體，顯示大陸境內積極開展的抗疫行動已起作用。
中國社會科學院經濟研究所所長黃群慧認為，受新冠肺炎疫情衝擊，大陸經濟季度增速可能呈現深V型的態勢，即今年第1季較大幅度下跌、第2季轉正、下半年步入常態化增長，明年上半年將出現中高速增長。
雖然今年的大陸政府工作報告並未制定具體的經濟增長目標，但GDP增速依然是市場關注焦點。
國家統計局發言人劉愛華表示，第2季的回升增長仍屬於恢復性的增長，疫情衝擊的損失尚未完全彌補，推動經濟回歸正常水準還需要付出艱苦努力。尤其是從第2季各個經濟指標回升情況看，下半年經濟的持續恢復是有支撐的。
第一財經引述國務院發展研究中心研究員張立群表示，上半年所以能夠快速持續恢復，與官方及時推出一系列相關政策舉措，尤其是5月全國「兩會」明確的各項政策有關。
張立群指出，制約經濟進一步恢復的最突出問題還是需求不足。如果此一問題不能得到有效解決，企業進一步達產就會面臨較大困難，會遇到銷售困難、資金周轉壓力，繼續增加周轉和庫存的意願也不強。
中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員劉曉光表示，大陸第2季穩住了經濟基本盤，下半年在宏觀政策全面發力、新改革紅利加速釋放、市場情緒有效改善、微觀主體行為積極調整的共同作用下，投資需求和消費需求有望進一步釋放，經濟增速有望出現強勁反彈。
近期陸續公布的指標數據也發出經濟復甦的訊號。進出口增速雙雙轉正，製造業PMI指數連續4個月位於榮枯線之上，港口貨物輸送量連續3個月正增長，6月全社會用電量增長6.1%，粗鋼產量、怪手銷量、快遞業務量等數據也持續轉好。
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