A股不捧場 三指數重挫

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸第2季GDP成長超出市場預期，但A股三大股指昨（16）日卻不捧場，集體大跌。

其中上證綜指下跌4.5%，深成指重跌5.37%，創業板指數也大跌5.93%，滬深兩市有逾200股跌停；尤其滬指創近五個月最大單日跌幅；相較上周牛氣沖天，A股已連跌三日。

分析指出，投資人獲利了結心思濃厚，加上擔心美中關係惡化，外資更是大量拋售陸股。

Wind數據顯示，滬深兩市成交額連續第九個交易日突破人民幣1.5兆元，北向資金（外資）全天淨流出人民幣69.2億元，已經是連續三天淨賣出。

海通證券認為，從技術上分析，滬指經過周三調整之後，股指已逼近10日均線，且5日均線已拐頭向下，預告大盤短期調整仍將延續，在量能充裕的情況下，預計短期回檔空間將較為有限。

在操作方面，在大盤調整過程中，建議保持謹慎樂觀，逢低布局優質個股，短期來看，消費電子類股調整較為充分，可適當關注。

國泰君安認為，指數進一步下跌空間有限，短期回檔或接近尾聲。市場的這波回檔，主要因為前期過快上漲，短期累積較大漲幅，加上政策面降溫，中美關係消息面出現反覆，導致市場情緒出現波動所致。支撐市場中期向好的基本面因素並未變化。

國泰君安指出，今天公布的第2季GDP數據優於預期，顯示大陸經濟正穩步回升，上市公司盈利將逐季復甦。指數短期回檔消化獲利盤，有利於未來進一步向上拓展空間，市場回檔也是逢低布局的時機。

山西證券指出，前期上漲較快的題材近期將出現一定的調整，調整目標有很大機率到達均線支撐位。

國泰 A股 人民幣

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