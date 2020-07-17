中芯A股上市 首日漲201%

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（16）日在A股科創板掛牌上市，首日交易大漲201.9％，以人民幣82.92元收盤，成交人民幣479.7億元，占科創板所有股票成交額近50%，本益比也超過300倍，遠高於台積電的近20倍。

中芯國際全天走勢開高走低，開盤大漲246%，股價報人民幣95元，總市值突破人民幣6,500億元；成為大陸國內首家同時在A+H上市的科創紅籌企業。

與A股大漲形成鮮明對比的是中芯國際H股開盤後一路走低，一度大跌26%，終場收港幣28.75元，重挫25.2％。

中芯國際董事長周子學在上市儀式上表示，中芯國際將進一步借助境內資本市場的力量，加速創新和發展，為更多的海內外客戶提供優質的產品和服務，推動公司不斷成長，為積體電路產業做出貢獻。

中芯國際A股發行價每股人民幣27.46元，募資人民幣462.87億元。第一財經報導，中芯國際授予海通證券超額配售選擇權。若超額配售選擇權全額行使，發行總股數將擴大至19.38億股，募資額達人民幣532.3億元，成為名副其實的募資王。

中芯國際回A股上市，將帶動在港股上市的半導體公司加速回A股。業界人士表示，港股投資人過去對大陸晶片公司不感興趣，這些公司在港股的市值本益比較低，缺少外資關注因而成交稀疏。如果回A股上市，這些公司估值會提高，有利於公司融資。

根據招股書披露，中芯國際此次科創板IPO約40%資金用於12吋晶片SN1項目（中芯南方一期）。中芯南方為一家12吋晶圓廠，主要滿足中芯國際14奈米及以下先進製程研發與量產計畫而造，目前月產能已達6,000片，目標月產能3.5萬片，投資總額達120.4億美元。

市場調研機構拓墣產業研究院統計，今年第1季全球十大晶圓代工廠營收排名中，中芯國際排名第五，市占率為4.5%。

國信證券在研報中表示，隨著中芯國際在科創板上市，將大幅提升公司融資能力，為未來高資本投入提供良好基礎。

也有業界人士稱，要注意中芯國際產業進展不及預期、半導體產業鏈發展國產化進程低於預期、企業自身管理經營風險可能導致業績不及預期等風險。

中芯國際成立於2000年4月，2004年3月在紐約、香港兩地上市；2019年5月宣布從將美國存託憑證從紐交所退市，轉向場外交易市場櫃檯交易；今年5月5日，中芯國際宣布將在科創板IPO，並創造科創板多項最快紀錄。