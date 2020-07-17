中芯A股上市 首日漲201%

經濟日報 / 記者李仲維╱綜合報導

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（16）日在A股科創板掛牌上市，首日交易大漲201.9％，以人民幣82.92元收盤，成交人民幣479.7億元，占科創板所有股票成交額近50%，本益比也超過300倍，遠高於台積電的近20倍。

中芯國際全天走勢開高走低，開盤大漲246%，股價報人民幣95元，總市值突破人民幣6,500億元；成為大陸國內首家同時在A+H上市的科創紅籌企業。

與A股大漲形成鮮明對比的是中芯國際H股開盤後一路走低，一度大跌26%，終場收港幣28.75元，重挫25.2％。

中芯國際董事長周子學在上市儀式上表示，中芯國際將進一步借助境內資本市場的力量，加速創新和發展，為更多的海內外客戶提供優質的產品和服務，推動公司不斷成長，為積體電路產業做出貢獻。

中芯國際A股發行價每股人民幣27.46元，募資人民幣462.87億元。第一財經報導，中芯國際授予海通證券超額配售選擇權。若超額配售選擇權全額行使，發行總股數將擴大至19.38億股，募資額達人民幣532.3億元，成為名副其實的募資王。

中芯國際回A股上市，將帶動在港股上市的半導體公司加速回A股。業界人士表示，港股投資人過去對大陸晶片公司不感興趣，這些公司在港股的市值本益比較低，缺少外資關注因而成交稀疏。如果回A股上市，這些公司估值會提高，有利於公司融資。

根據招股書披露，中芯國際此次科創板IPO約40%資金用於12吋晶片SN1項目（中芯南方一期）。中芯南方為一家12吋晶圓廠，主要滿足中芯國際14奈米及以下先進製程研發與量產計畫而造，目前月產能已達6,000片，目標月產能3.5萬片，投資總額達120.4億美元。

市場調研機構拓墣產業研究院統計，今年第1季全球十大晶圓代工廠營收排名中，中芯國際排名第五，市占率為4.5%。

國信證券在研報中表示，隨著中芯國際在科創板上市，將大幅提升公司融資能力，為未來高資本投入提供良好基礎。

也有業界人士稱，要注意中芯國際產業進展不及預期、半導體產業鏈發展國產化進程低於預期、企業自身管理經營風險可能導致業績不及預期等風險。

中芯國際成立於2000年4月，2004年3月在紐約、香港兩地上市；2019年5月宣布從將美國存託憑證從紐交所退市，轉向場外交易市場櫃檯交易；今年5月5日，中芯國際宣布將在科創板IPO，並創造科創板多項最快紀錄。

人民幣 A股

延伸閱讀

寒武纪公告 7月20日在科創板上市

第二季GDP報喜 A股三大股指卻重挫

台積電發威創天價 謝金河認為有三大原因助漲

中芯國際登A股狂飆 H股卻暴跌逾20%

相關新聞

61城市新宅上漲 陸房市續回暖

6月份中國大中城市房價繼續回暖。中國國家統計局16日公布的數據顯示，70個大中城市中，有61個城市新建商品住宅價格環比上...

逆轉 陸Q2經濟成長3.2%

大陸國家計局昨（16）日公布，今年第2季GDP已恢復正增長，從第1季的-6.8％轉為增長3.2%，優於市場預期。華爾街日...

AI晶片第一股 寒武紀7月20日掛牌

大陸人工智慧（AI）晶片領域的首個獨角獸企業寒武紀16日晚間公告指出，公司股票將於7月20日在上海證券交易所科創板上市。

CEO梁孟松 策略受矚目

中芯國際昨（16）日回歸A股科創板掛牌，股價飆漲逾202%，穩坐科創板「一哥」；但上市後如何彌補大陸晶片行業的落後產能空...

中芯A股上市 首日漲201%

中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（16）日在A股科創板掛牌上市，首日交易大漲201.9％，以人民幣82.92元收盤，成交人...

A股不捧場 三指數重挫

大陸第2季GDP成長超出市場預期，但A股三大股指昨（16）日卻不捧場，集體大跌。

提振農村投資 陸7部門聯合部署

近年來，大陸第一產業投資增速逐年下滑，今年新冠肺炎疫情對農業農村投資造成進一步衝擊。為提振農業農村投資，推進鄉村振興，近...

陸超商業景氣 近3年最低

日前發布的《2020中國便利店景氣指數報告》顯示，受新冠肺炎疫情影響，2020年中國便利店行業景氣指數為62.87，雖高...

陸首家跨境貿易法庭 杭州掛牌

杭州互聯網法院跨境貿易法庭15日掛牌成立。浙江省高級人民法院表示，該法庭是中國首個集中審理跨境數字貿易糾紛案件的人民法庭...

陸共享經濟推新業態 衝消費拚就業

中國國家發改委15日披露，包括該機構的13個部門已聯合發文，通過一系列部署，支持新業態新模式健康發展，帶動消費市場擴大就...

廣西鐵海聯運俄煤 首趟班列開行

搭載著3200噸俄羅斯煤炭的34524次列車15日由廣西防城港站發往貴州小雨谷站。這是西部陸海新通道（廣西防城港）發出的...

房企搶攻TOD商機

大陸房地產企業包括萬科、龍湖、越秀地產等20多家加速布局TOD（Transit Oriented Development...

熱門新聞

被提醒要戴口罩 男客暴怒衝進麥當勞櫃台痛毆經理

中芯國際今日登陸A股 開盤股價狂飆245%

小六生大腸癌基因療法研究獲獎遭撤 父致歉認「過度參與」

大陸「神童」何其多！又有兩名小學生研究癌症獲獎

美國務卿：將基於人道主義接納香港難民

進口鮭魚、白蝦接連驗出新冠病毒 生鮮還能吃嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。