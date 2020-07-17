CEO梁孟松 策略受矚目

中芯國際昨（16）日回歸A股科創板掛牌，股價飆漲逾202%，穩坐科創板「一哥」；但上市後如何彌補大陸晶片行業的落後產能空缺，也拯救被美國封鎖的華為，考驗台積電「叛將」、現任中芯國際聯席CEO梁孟松。

騰訊財經報導，中芯國際於2019年成功導入14奈米製程後，引起華為關注，儘管目前中芯國際仍然不能滿足華為高階手機晶片7奈米、5奈米製程要求，但飽受美國制裁的華為，已將手機晶片訂單轉向中芯國際。2020年初，原本華為旗下海思在台積電代工的14奈米麒麟710A晶片訂單已轉到中芯國際。

不只是訂單合作，更有技術支持，2019年底，海思就開始派出部分工程師，為中芯國際設計晶片，並逐步將晶片的生產工作從台積電轉移到中芯國際，研發資源也隨之向中芯國際傾斜。