電影院下周復業 概念股漲

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

時隔175天，大陸電影院將部分重新開放，大陸國家電影局昨（16）日公告，疫情低風險地區可於7月20日恢復電影院營業，中高風險地區暫不開放。受到消息鼓舞，影視概念股一度集體大漲；不過，對傳媒、電影公司來說，下半年業績仍難起色。

大陸國家電影局網站昨發布有條件下有序推進電影院恢復開放的通知，一旦從低風險地區調整為中高風險地區，要嚴格執行疫情防控規定，電影院及時按要求暫停營業。

官方要求影院售票採取網路實名預約、無接觸方式；實行交叉隔座售票，保證陌生觀眾間距一公尺以上；每場上座率不得超過30%。電影放映場所減少放映場次，日排片減至正常時期的一半，每場觀影不超過2小時，延長場間休息時間，充分消毒影廳。

中新網報導，受消息激勵，影視傳媒概念股午後拉漲，萬達電影一度大漲逾8%，橫店影視、金逸影視逾7%。

不過，隨後震盪走低，74檔文化傳媒族群中，僅五檔收紅，餘皆收跌。

光大證券認為，今年上半年觀影需求受到壓抑，復工後院線上座率或超預期；中長期來看，行業龍頭公司有望受益於低效產能的出清。

但另一派持不同看法，上海券商傳媒分析，從通知要求來看，短期無法有大量觀眾觀影，公司要做好繼續虧錢準備。

對於今年能否回升到去年同期水平，「十一長假」將是試金石，若票房沒有起色，全年就無望了。

電影 疫情 概念股

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