大陸房地產企業包括萬科、龍湖、越秀地產等20多家加速布局TOD（Transit Oriented Development，大眾運輸導向發展）業務；業界分析，透過TOD開發是區域空間的二次建設，能實現土地溢價和物業增值，也能與軌道交通企業實現共贏，但對房企的開發經驗和資金實力都有很高的要求。

台灣也有TOD項目，案例就是今年5月20日簽約，北捷首座TOD概念規劃的「士林站共構大樓」，目的讓捷運商業極大化。

新浪樂居報導，TOD模式指的是以公共交通為導向的開發模式，結合火車、地鐵、公車以及飛機在內的所有交通形式的地產開發，在400到800公尺（5到10分鐘步行路程）半徑內，建立集工作、商業、教育、文化、居住等一體的社區，鼓勵居民使用公共交通工具。

觀點地產網報導，大陸房地產巨頭萬科集團旗下萬科物業，14日聯手成都軌道交通集團，成立成都軌道萬科物業，經營房地產開發經營、人力資源服務、各類工程建設活動等，註冊資本人民幣3,000萬元。萬科物業、成都軌道城市發展集團，分別各持51%股份、49%股份。

成都軌道集團今年5月11日公布首張TOD地圖，正式發布首批在建16個TOD項目，其中包括14個示範項目。

除了萬科之外，陸續涉足TOD業務的有20多家房地產企業，其中龍湖、越秀地產等已經頗具規模，也形成各自的發展特色。

龍湖的代表項目為「龍湖光年」，整體投資超過人民幣百億元，位於重慶沙坪壩高鐵站，這也是全大陸首個商圈高鐵TOD項目，該項目對標紐約、東京等TOD先進模式，成為「大樞紐、大商圈、大天街」三位一體超級TOD。

另一家房企的TOD業務模式和萬科有幾分相似，捆綁了地鐵公司進行深度合作，這就是廣州國企越秀地產。

2018年8月，由廣州地鐵集團與越秀集團投資組建的全新城市「軌交+物業」 營運商品牌「廣州市品秀房地產開發有限公司」正式亮相。